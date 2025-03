Condori, gobernador de Chuquisaca, anuncia alianza electoral con Copa, alcaldesa de El Alto

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, oficializó este miércoles que su agrupación Bolivia Somos Todos (BST) decidió aliarse con el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), partido encabezado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

En conferencia de prensa, Condori oficializó la alianza e insinuó que participará en las próximas elecciones generales de agosto próximo, precisamente, junto a Eva Copa.

"Eva-Damián o Damián-Eva van a estar a la cabeza", afirmó y anunció que la presentación oficial de la alianza se llevará adelante el 5 de abril en El Alto.

El pasado mes de febrero, Copa había descartado la posibilidad de ser candidata a la presidencia y aseguró se enfocará en terminar su gestión como alcaldesa de El Alto.

"No, no, yo no voy a ir a ninguna candidatura presidencial, me voy a enfocar en cumplir mi gestión en la Alcaldía de El Alto", señaló.

Asimismo, Copa anunció en esa ocasión que Morena definiría en un congreso si participará en las elecciones generales, aunque en su momento expresó su deseo de que su partido pueda participar en los comicios del próximo 17 de agosto.