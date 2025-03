Torrico: "No vamos a renunciar, vamos a capear el vendaval, no nos queda otra"

El viceministro Gustavo Torrico manifestó ayer la convicción del Gobierno de no renunciar, pese a la situación conflictiva y los pedidos de que dimita el presidente Luis Arce.

“Nosotros no vamos a renunciar, nosotros vamos a capear el vendaval. No nos queda otra, somos gente que hacemos política, no somos gente que ha llegado ayer. Sabemos de las lides y vamos a dar batalla”, anunció el viceministro de Gestión Gubernamental.

Aseveró que no existe pretexto para los paros, puesto que se está solucionando el tema del combustible y negó que los precios hayan escalado a la “luna”. Sostuvo que no hay mayor conflictividad al respecto. Sin embargo, consideró que las movilizaciones son impulsadas por dirigentes que buscan alguna diputación en las elecciones.

Dice que Evo es un “genio” y los opositores son “idiotas”

Torrico criticó, en este contexto, que opositores hayan sido utilizados por Evo Morales, para inducir una conflictividad donde el ganador será el líder de las federaciones del Trópico de Cochabamba.

Según el análisis de Torrico, los opositores pensaron tener a Evo como “punta de arma para atacar al Gobierno” y que lo manipulaban, pero la realidad fue que Morales los utilizó para inducir la situación conflictiva en que se encuentra el país, donde incluso ya se pide la renuncia del presidente Luis Arce.

“Al final del día es don Evo Morales que los ha utilizado a ellos. Es un genio, ¿qué vamos a hacer? Es un animal político. Y los ha utilizado en forma tan descarada que ya no pueden volver atrás, porque el gran ganador de todo este conflicto, ¿quién sería?, don Evo Morales”, manifestó.

Explicó que con los movimientos que piden la renuncia del presidente Luis Arce se abre un escenario donde Andrónico Rodríguez pudiese asumir por sucesión y, como primer mandatario, otorgar la amnistía a Evo y viabilizar su habilitación.

“Tuto y Samuel realmente son unos idiotas que no saben hacer política. Se hicieron manipular, se hicieron manejar como chiquillos. Y hoy salen a decir ‘no aceptamos la renuncia’. Y este movimiento, ahora que lo frenen pues”, expresó el Viceministro.

“La oposición cayó en el juego, pero cayó por tonta”, recalcó Torrico.

Ante el escenario conflictivo, manifestó la convicción del Gobierno de no renunciar como ya lo piden algunos sectores.