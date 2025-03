Amparo Ballivián participará de la encuesta del bloque de unidad que definirá a un solo candidato

La precandidata Amparo Ballivián confirmó su participación en la encuesta del bloque de unidad, que pretende elegir a un solo candidato para las elecciones presidenciales de agosto.

"Se especuló de que yo no sería parte de la encuesta, yo me quedé callada, dije 'no creo que esto sea verdad', porque yo conozco muy bien a Jorge Tuto Quiroga y a Samuel Doria, si ellos hubieran decidido algo así me lo hubieran dicho (...) yo sí voy a estar en la encuesta", afirmó Ballivián, en entrevista con Urgente.bo.

En pasados días, el vocero de Alianza Libre, Tomás Monasterio, indicó que Ballivián no participará de la encuesta, sin embargo, el secretario ejecutivo de Unidad Nacional (UN), Roberto Moscoso, lo contradijo.

Al respecto, Ballivián dijo que desconoce si Tomás Monasterio haya sido parte de las negociaciones sobre la encuesta y no descartó que se trate de un malentendido. Asimismo, mencionó que si no sale favorecida en las encuestas, declinará su candidatura, apoyará al ganador, se pondrá a su disposición para que decida si desea "utilizarla de alguna forma" y lo hará sin pedir ninguna pega.

La precandidata indicó, además, que el bloque de oposición está mejor que nunca y desmintió que haya un quiebre dentro del mismo.

"Las discusiones son respetuosas, incluso en momentos hasta cariñosas y hay puntos de vista que no son coincidentes, pero los discutimos de forma razonable y se hallan soluciones", dijo.

Indicó además que hace un mes se decidió la metodología de las encuestas con un documento técnico sobre el margen de error, número de encuestados, la representatividad de la encuesta, invitamos a varias encuestadoras.

"Estamos todavía en los tiempos, ya hay humo blanco, creo que es excelente momento para despejar todas las dudas acerca de estas tendenciosas amañadas conjeturas de que el bloque no estaría unido", añadió.