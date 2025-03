Ingenieros advierten que la zona Bajo Llojeta no es habitable tras el deslizamiento

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) advirtió este martes que la zona Bajo Llojeta, de la cuidad de La Paz, no es habitable tras el deslizamiento ocurrido por las intensas lluvias que afectaron a varias viviendas y causó el fallecimiento de una niña de 5 años, en noviembre del año pasado.

“Nosotros hemos llegado a un informe conclusivo de que no debe habitarse este lugar, por responsabilidad civil, social, estas edificaciones van a seguir en el mismo riesgo, no nos olvidemos que estamos viviendo momentos de cambios climáticos, precipitaciones pluviales del doble y el triple que se tenía años atrás”, señaló Reynaldo Zambrana, presidente del Comité Técnico de la SIB.

Indicó que se debe realizar una concientización a las personas del lugar para que entiendan el riesgo que conlleva la zona, tras la posibilidad de sufrir nuevamente un deslizamiento por estar cerca de una quebrada y del río.

Por su parte, Raul Daza, presidente de la SIB, explicó que la recomendación del informe técnico es que primero se demuela la bóveda de la parte baja del río Pasajahuira, que no estaba funcionando y fue una de las causas por las cuales se inundó la zona; y otra, que la empresa Kantutani realice una gran inversión en la parte superior para obras de ingeniería

Agregó que otra de las recomendaciones finales del informe es que, por responsabilidad, los gobiernos autónomos municipales de La Paz y Achocalla, además de la empresa Kantutani, coadyuven y apoyen a todas las familias que fueron afectadas por el deslizamiento.

“Actualmente el Gobierno Municipal está realizando unos trabajos para desviar el curso de las aguas, si es que se producen nuevas lluvias y, en la parte superior de la represa Pasajahuira, la empresa Kantutani está realizando la estabilización de la plataforma para que no se deslice; y en las viviendas no se está realizando nada, están evacuadas y no hay vecinos viviendo en la zona por precaución”, indicó en entrevista con Btv.