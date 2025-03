Andrónico suma respaldo como candidato y el evismo se acusa de traición

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, suma respaldo para ser candidato en las elecciones presidenciales. Mientras, desde el evismo, hay acusaciones de traición y advertencias a quienes apoyen al joven legislador.

En pasadas horas, un grupo de comerciantes inauguró una casa de campaña en Santa Cruz y proclamó al legislador como candidato. Según el dirigente Darwin Choquerive, Andrónico está dispuesto a acatar lo que decidan las bases.

Incluso, en redes sociales, se ha hecho viral una canción de campaña para Andrónico, no obstante, hasta el momento, el senador no se ha pronunciado al respecto.

En el Legislativo, se ha formado una corriente de "androniquistas", uno de ellos, el senador, Hilarión Mamani, pidió al expresidente Evo Morales recapacitar y aceptar la candidatura de Andrónico, ya que fue proclamado en varios departamentos.

Por su parte, el senador evista Pedro Vargas denunció amenazas de dirigentes afines a Evo Morales para quienes apoyan la candidatura del presidente del Senado. Según el legislador, Morales impide a los jóvenes llegar a ser dirigentes y aseguró que la nueva generación no respaldará al expresidente.

Este jueves, la agrupación Wiphalas Insurgentes en la ciudad de El Alto salió a las calles con banderas para proclamar a Andrónico. "La gente pide que debe ir como presidente del Bicentenario", dijo el dirigente Roberto Menacho.

No obstante, estas proclamaciones no han sido tomadas de buena manera por parte de los fieles de Morales. En pasados días, el dirigente prófugo de la justicia, Ponciano Santos, propuso expulsar a quienes proclamen al presidente del Senado.

Incluso, Morales acusó de traidores a dirigentes en Warnes, entre ellos, al exalcalde Mario Cronenbold por sugerir que Andrónico sea candidato.

"Ahora puedo entender, ustedes son del grupo traidor, Mario Cronenbold, ya me dijeron, por eso, te he preguntado el nombre, aquí vienen los traidores", sostuvo Morales mientras señalaba a un dirigente durante una reunión en Warnes.

Por su parte, Cronenbold mencionó que "pensar distinto había sido ser traicionero, con una gran diferencia de que yo siempre le he dicho la verdad (...) yo he dicho que Evo no va como candidato, la mejor opción es Andrónico".