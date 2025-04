ALP rechaza aprobar el crédito de $us 100 millones destinado a emergencias y voto en el exterior

Los legisladores de Evo Morales y de la oposición impidieron en sesión de la Asamblea aprobar la madrugada de este miércoles el crédito de $us de 100 millones que estaba destinado a atender los desastres naturales y asegurar el voto en el exterior en las elecciones de agosto. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, denunció un sabotaje político.

Tras un largo debate, la mayoría de los senadores y diputados reunidos en sesión de Asamblea rechazó la aprobación del proyecto de crédito de $us 100 millones, pese a que su aprobación fue parte de un compromiso entre autoridades de Estado y organizaciones políticas, asumido con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Le dijeron No al voto en el exterior, le dijeron No a todos los municipios y departamentos que están pasando graves momentos por las inundaciones, los desastres naturales. Le han dicho No al país, que quede grabado en la historia. Este tipo de créditos va a ser difícil que Bolivia los vuelva a conseguir", afirmó Montenegro.

El crédito de JICA tenía un interés del 0,01% y cuatro años de gracias. "Queremos denunciar ante la comunidad internacional que este sabotaje es una comprobación más de lo que se ha ido perpetrando a lo largo de estos dos años, un sabotaje político a la gestión del presidente Luis Arce, pero ahora se extiende al voto de nuestros compatriotas en el exterior", denunció.

Durante la defensa de este proyecto de crédito en la sesión de Asamblea, Montenegro explicó que el 90% de los $us 100 millones iban a ser destinados a atender las emergencias por las lluvias y el 10% a cumplir el compromiso de garantizar el voto en el exterior, ya que el TSE pidió se garantice divisas o dólares para organizar las elecciones generales del 17 de agosto en el exterior.

El crédito estuvo en trámite en la Asamblea por 727 días. Legisladores que responden a Morales y a las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) celebraron la no aprobación del crédito al final de la votación.