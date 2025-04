Convocatoria electoral del TSE autoriza campañas del 19 de mayo al 13 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó ayer a las elecciones generales para elegir el 17 de agosto próximo al presidente, vicepresidente, legisladores nacionales y supraestatales. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, consideró que no habrá problemas con divisas para la organización de las elecciones en el exterior.

Entre las fechas importantes que figuran en la convocatoria están el 18 de abril como último día para que los partidos, alianzas y organizaciones políticas puedan registrarse ante el Órgano Electoral.

Del 18 de abril al 7 de mayo el empadronamiento masivo de personas que vayan a cumplir 18 años hasta el 17 de agosto y personas que hayan cambiado de domicilio.

El 19 de mayo es el plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus binomios presidenciales.

Y del 19 de mayo al 13 de agosto es el periódo para que las organizaciones políticas podrán realizar mapañas electorales.



Hassenteufel informó que, a partir de la convocatoria corren plazos y regulaciones, como la obligación de las empresas de encuestas de registrarse en el ente electoral.

El presupuesto para la organización de las justas está garantizado y en el TSE esperan que no haya problemas en lo referido a los dólares para organizar el voto en el exterior, aunque por el momento no se conoce en cuántos países se organizará. “Confiamos en que no habrá problema respecto a eso”, afirmó el presidente del TSE.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, legisladores de Evo Morales y de la oposición no permitieron la madrugada del miércoles la aprobación de un crédito Jica de $us 100 millones que estaba destinado a emergencias y a apoyar el voto en el exterior, pese a que fue un compromiso de los órganos del Estado y organizaciones políticas.

Voto en el exterior

Sobre el voto en el exterior, Hassenteufel dijo que “en principio están considerados 34 países, pero hay algunos países donde la población boliviana realmente es muy reducida. En algún país se reduce a 8 o 10 personas, todavía no hemos adoptado la decisión final”, explicó sin precisar mayores datos sobre el tema.

Una vez fue lanzada la convocatoria a elecciones, las empresas que trabajan en encuestas electorales deben registrarse en el ente electoral y regirse a un reglamento.

Respecto al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Hassentaufel explicó que se está trabajando con universidades privadas.

Habrá TREP “con o sin ley”

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, aseguró que, en el caso del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y TREP, este sistema será aplicado en los próximos comicios generales.

“Con ley o sin ley, vamos a hacer el TREP”, aseguró la autoridad electoral, quien ratificó que no se contratará a una empresa externa para que cumpla este trabajo por dos factores. La primera porque las licitaciones son morosas y, la segunda, porque no se tiene el presupuesto para comprar ese servicio”, dijo.