Quiroga rechaza encuestas para elegir candidato; Samuel pide cumplir acuerdo

El precandidato Jorge Tuto Quiroga desestimó ayer el mecanismo de encuestas para definir la postulación del bloque de unidad de la oposición y, además, ratificó su continuidad en la carrera electoral en busca de la presidencia este 2025.

El bloque de unidad opositor había definido un mecanismo de tres encuestas para elegir el candidato, pero Quiroga argumentó ayer que seguir con ello sería ingresar a la ilegalidad.

En tanto, Samuel Doria Medina, el otro precandidato del bloque de unidad, respondió a Quiroga y dijo “nosotros estamos listos para cumplir ese compromiso y hacer las encuestas que ya se han acordado. Nosotros cumplimos”.

Doria Medina aseguró que “la realización de esta encuesta no viola, de ninguna forma, ninguna ley ni reglamento electoral. Cuando se acordó este mecanismo, todos estuvieron de acuerdo, inclusive Tuto.”, dijo.

El líder de Unidad Nacional comparó la posición de Quiroga con la del equipo de fútbol que no quiere jugar un partido y entonces renuncia a la liga. “No es la primera vez que Tuto es divisionista y que por su ego perjudica a la oposición. Es una lástima decirlo, pero es la verdad”.

Ilegalidad

En criterio de Quiroga, se entraría en una ilegalidad al realizar encuestas desde esta fecha, puesto que el Tribunal Supremo Electoral ha emitido la convocaría de las elecciones y los sondeos tienen que ser registrados de acuerdo con la norma.

Explicó que, de seguir con las encuestas del bloque, se correría el peligro que se utilicen como argumento para inhabilitar al candidato opositor. Recordó el caso de 2015, donde un bloque fue inhabilitado de las elecciones departamentales en Beni por comentar una encuesta.

Aseveró que hizo todo lo posible para que se realicen las encuestas antes de que se emita la convocatoria.

Quiroga competía por la candidatura el bloque de unidad con Samuel Doria Medina, quien en las últimas encuestas -de Captura Consulting y la publicada por Marcelo Claure- tenía ventaja sobre el expresidente.

Asimismo, Quiroga reprochó que no se hubiera respetado la reserva del tema de las encuestas por parte de otros actores políticos, sin respetar que el único vocero era el expresidente Carlos Mesa.

Inasistencia a la reunión del bloque

La negativa del precandidato Jorge Tuto Quiroga a realizar las encuestas surge después que se confirmara que el expresidente no participó en una reunión virtual del bloque de unidad, en la que se habría definido aspectos centrales de esa facción política. Explicó que no lo hizo porque tenía otros compromisos, pero que le sorprendió que se llevará a cabo, pese a que pidió una postergación. Asimismo, garantizó que no entrará “en la lucha de retórica pugilística” dentro del grupo opositor, pese a los ataques que recibe.