Amparo Ballivián llama a reunión para salvar el bloque de unidad y lograr una única candidatura

Ante criterios divididos, la precandidata Amparo Ballivián hizo un llamado urgente a los líderes del bloque de unidad a fin de salvar la alianza y encontrar consensos para lograr un candidato único de oposición.

"Esta mañana he sugerido mediante el chat de los seis líderes del bloque, que tengamos una reunión presencial, si se puede, si no se puede por Zoom, si se puede hoy mismo, hasta el momento no he recibido respuestas", expresó Ballivián en DTV, y subrayó la urgencia de este encuentro para evitar mayores inconveniencias.

En este sentido, la precandidata reiteró su compromiso con la solidez del bloque y la unidad. "Todos estos obstáculos, criterios encontrados se pueden solucionar, yo sigo trabajando para la solidez del bloque (...) yo creo que debemos salvar el bloque de unidad y tener un acuerdo aunque la discusión sea larga y difícil".

Por otro lado, Ballivián aclaró que los resultados de las encuestas del bloque de unidad no serán divulgados públicamente y que solo se hará conocer al ganador.

En los últimos días, han surgido discrepancias de parte de Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina por las fechas para la encuesta que defina a un único candidato.