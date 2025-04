Solo Samuel firmó el acuerdo de encuesta del bloque de unidad y no tiene validez, denuncia Libre

Libre denunció en las últimas horas la existencia de un supuesto acuerdo dentro del bloque de unidad que establece los mecanismos para realizar las encuestas que definirán al candidato único. El partido que respalda a Jorge Tuto Quiroga sostiene que dicho documento no cuenta con la firma del exmandatario, por lo que no estaría incumpliendo ningún acuerdo, como se afirmó desde el bloque de unidad.

El documento, con fecha del 31 de marzo y titulado "Acuerdo para la realización de la encuesta electoral del bloque de unidad", fue presentado por el vocero de Libre, Tomás Monasterio, en el que se expone las cláusulas establecidas para llevar adelante el proceso de encuestas.

El acuerdo detalla que tres empresas especializadas debían realizar las encuestas entre el 4 y el 7 de abril, y que los resultados serían consolidados entre el 9 y el 10. El precandidato que obtenga mayor apoyo en las encuestas será proclamado como el representante del bloque de unidad.

Lo llamativo es que el documento solo fue firmado por Samuel Doria Medina, y no por el resto de los líderes del bloque. Además, el partido de Quiroga señala que el acuerdo establecía una cláusula de confidencialidad que habría sido vulnerada en las últimas horas por el entorno de Doria Medina.

"Quienes firman este documento aceptan los términos y condiciones que se describen para la realización de las encuestas (...) Para evitar riesgos de inhabilitación o sanciones por parte del Órgano electoral, los nombres y datos de los resultados, así como su tratamiento, deben mantenerse en estricta confidencialidad (...) En caso de incumplimiento de esta cláusula, el firmante infractor será considerado responsable por los daños ocasionados a los demás firmantes", señala la cláusula séptima del acuerdo.

Al respecto, Monasterio aseguró: "Aquí hay evidencia de que no ha habido ningún incumplimiento por parte de Quiroga, porque ese documento jamás fue firmado por él. Nosotros (Libre) jamás vamos a estar de acuerdo con una línea contraria a lo que establece la ley", afirmó a Unitel.

Por su parte, Gary Prado, vocero de Doria Medina, respondió a las acusaciones y explicó que el documento filtrado, en el cual Samuel supuestamente reconocería un posible riesgo de inhabilitación, no es oficial: "Es un documento hecho en PDF, no es original y nunca lo he visto", declaró.

La tensión entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga continúa escalando dentro del bloque de unidad, que ya muestra señales de fractura rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto. Mientras Quiroga rechaza la validez de las encuestas, Doria Medina las defiende y ratifica que los resultados serán presentados hasta el 10 de abril como fecha límite.