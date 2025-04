Reunión de líderes busca salvar la unidad tras pugna entre Samuel y Tuto

Seis líderes del bloque de unidad de la oposición se reunieron ayer con el objetivo de salvar la alianza afectada las últimas horas por la disputa entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga y la posible salida de éste último del grupo político.

Hasta el cierre de esta edición se mantenía la reunión de los políticos realizada en forma virtual.

El vocero de Doria Medina, Roberto Moscoso, confirmó la realización de la reunión en la que estaba presente también Quiroga, ademas de Carlos Mesa, Vicente Cuéllar, Amparo Ballivián y el representante de Luis Fernando Camacho.

Moscoso señaló que lo que se pretende en esta reunión es entender que es lo que está pasando y salvar la unidad “si inscribimos dos, no solo un frente entonces ya no hay unidad. El ir juntos es importante”, afirmó Moscoso.

Señaló que la metodología para elegir al candidato único era a través de una encuesta, y en el marco de esa metodología hay cinco precandidatos en el bloque de unidad que insisten en que se tiene que hacer la encuesta.

El punto crítico al que llegó la crisis del bloque de unidad fue ayer cuando los voceros de Tuto Quiroga anunciaron que inscribirán su alianza, Libre, para postular a la presidencia al expresidente en las elecciones generales del 17 de agosto.

“Con todos estos problemas dentro de la mesa de unidad, se nos ha imposibilitado el escenario, por lo que no nos queda otro camino que asegurar la alianza. Vamos a inscribirla”, afirmó Tomás Monasterio, vocero de la alianza Libre, a Unitel.

Quiroga tiene aliados a Demócratas y una facción de ADN y participará con la sigla del FRI.

El distanciamiento entre Tuto y Samuel se profundizó a raíz de una disputa sobre las encuestas realizadas dentro del bloque de unidad. Quiroga cuestiona su legalidad, mientras que Doria Medina las defiende.

No afectará

El exalcalde paceño, Juan del Granado, miembro del bloque de unidad, señaló que la decisión de Quiroga no afectará a la situación interna de esta instancia.

“Estamos en un momento en el que se han agotado varias propuestas que hubieron en el país en estos últimos 20 años. Es un momento de transición y el momento de transición requiere renovadas propuestas como la que estamos impulsando en el Movimiento Sin Miedo con Unidad Nacional”, apuntó.

Analista: reina la incertidumbre

El analista político Armando Ortuño considera que el escenario rumbo a las elecciones está fracturado y con una oferta electoral incierta. Señala que la izquierda y la derecha tienen pocos incentivos para lograr una unificación, debido a una lucha de “egos”.

“El escenario electoral no está configurado, porque las señales son de mucho desorden y de muchas incertidumbres. Hasta este momento no sabemos cómo se va a conformar la oferta electoral en el bloque de izquierda ni en el bloque de derecha. No creo que esté nada claro”, sostuvo el analista.