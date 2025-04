Zúñiga dice desconocer a “gabinete” de ministros difundido en documental

“Mi cliente ha quedado sorprendido cuando le transmití los antecedentes del documental (presentado por el Gobierno el jueves pasado), porque no conoce a ninguna de las personas relacionadas con ese supuesto gabinete imaginario (creado) por parte de Luis Arce”, expresó Silvia Tapia, abogada del general Juan José Zúñiga, principal acusado de la asonada militar del 26 de junio de 2024, a los medios de comunicación.

Tapia aseveró que su cliente “quedó sorprendido” al conocer la lista de nombres que conformarían un supuesto gabinete ministerial que se instalaría en un presunto nuevo gobierno.

“Mi cliente nunca mencionó a ese supuesto gabinete, porque mi defendido nunca ha planeado un golpe de Estado; si nunca planeó un golpe, tampoco tenía un gabinete planeado”, sostuvo la abogada.

Añadió que “escuchó sus nombres a través de redes, pero nunca ha tenido una relación, amistad o acercamiento con ninguna de las personas que ahora están involucradas en esta persecución política por parte del Gobierno”.

El audiovisual presentado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mostró el supuesto nuevo gabinete que el excomadante Zúñiga presuntamente planeaba instaurar en su gobierno.

Entre estos aprehendidos estaba el abogado Jorge Valda, que luego de su audiencia cautelar fue liberado.

Ahora hay dos detenidos y dos se pusieron a buen recaudo para evitar la detención.

Uno de ellos es el analista Jaime Dunn y el otro el diputado Richard Ribera.

Ribera publicó un video a través de sus redes sociales asegurando que él “se presentará por voluntad propia ante la Fiscalía, si antes no lo detienen”.

“Dicen que estoy prófugo. Quiero informar que mi persona debería tener una orden para que yo pueda tener lugar y hora y presentarme ante las autoridades, pero no es así, lo que hay es una orden de aprehensión que desconozco porque no he sido notificado”, manifestó.