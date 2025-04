Vicente Cuéllar estaría dispuesto a ser candidato vicepresidencial de Doria Medina

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y líder de la agrupación Cambio 25, Vicente Cuéllar, manifestó su disposición para asumir la candidatura a la vicepresidencia dentro del bloque opositor que encabeza Samuel Doria Medina, de cara a las elecciones generales.

Consultado sobre la posibilidad de acompañar a Doria Medina en la fórmula, Cuéllar fue enfático: "Yo no me brindo ni me excuso", señalando que se siente capacitado para asumir el cargo y contribuir desde esa posición al proyecto político que busca hacer frente al oficialismo.

Según reportó el diario cruceño El Deber, Cuéllar subrayó el papel estratégico de Santa Cruz en cualquier elección nacional, destacando su peso político y demográfico. "Nosotros consideramos que ningún candidato que quiera llegar a la presidencia puede prescindir de Santa Cruz. Santa Cruz es una plaza muy importante en este momento por la cantidad poblacional", afirmó.

Pese a haber sido inicialmente considerado como presidenciable, el líder cruceño remarcó que prioriza el consenso antes que las aspiraciones personales. "Era candidato a presidente, pero por encima de los apetitos personales está el bienestar común, y por eso apoyamos a Samuel Doria Medina", sostuvo.

El bloque de Unidad, liderado por Doria Medina, cuenta con el respaldo de actores relevantes de la oposición, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y legisladores como Luisa Nayar, Andrea Barrientos, Carlos Alarcón, Cecilia Requena y Toribia Lero.

La alianza tiene hasta el 18 de mayo para definir y registrar oficialmente sus candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral.