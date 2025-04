Manfred exige a la ALP garantizar el voto en el exterior y advierte que "no jueguen con la paz de Bolivia"

El precandidato a la presidencia por Súmate-APB, Manfred Reyes Villa, exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y a su presidente, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, a garantizar el voto en el exterior de cara a las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social 'X', Reyes Villa presagió que "9 de cada 10 votantes" votarán contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y aseguró que se hará respetar el derecho al voto de todos los bolivianos.

"Exigimos a David Choquenhuaca que cumpla la Constitución y a todos los diputados y senadores que garanticen el voto de los bolivianos en el exterior, 9 de cada 10 exigen la transformación profunda de nuestro país y votarán contundentemente para sacar al MAS. No jueguen con la paz de Bolivia, nuestra Constitución es clara y la haremos respetar, toda boliviana, todo boliviano tiene derecho a expresar su voto", afirmó Reyes Villa.

En ese sentido, hizo un llamado para que "todos" se unan a la exigencia de garantizar el voto y la realización de las elecciones en agosto próximo.

"Hago un llamado enérgico a sumarnos todos a la exigencia de garantizar la realización de las elecciones en los plazos establecidos. Desde APB Súmate estamos listos para tener una estructura completa de control electoral, garantizar tu voto y un resultado transparente", acotó.

Las palabras de Manfred llegan un día después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deslindara responsabilidades por los problemas que se presenten con el voto en el exterior y responsabilizara a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por no aprobar el crédito de $us 100 millones del JICA, cuyos recursos iban a estar destinados, en parte, a garantizar ese operativo electoral.

"Tenemos problemas con el voto en el exterior y queremos deslindar todo tipo de responsabilidad, porque el Órgano Electoral oportunamente, en los tiempos adecuados, realizó la planificación y ejecución del proyecto de votación en el exterior. Lamentablemente, la Asamblea Legislativa, como ustedes saben perfectamente, rechazó por dos veces el crédito japonés que era muy favorable a los intereses del país", lamentó él todavía presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, en conferencia de prensa.

El crédito de JICA por 100 millones fue una de las Leyes que la ALP se comprometió a aprobar en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, organizado por el TSE el 17 de febrero. Sin embargo, ESTE fue rechazado por los votos del evismo y la oposición.

"El Poder Ejecutivo tiene problemas, hemos estado haciendo representaciones y, sin embargo, a pesar de los compromisos y de la buena voluntad que nos muestra la gente del Poder Ejecutivo, hasta ahora no hemos recibido ni un solo dólar", explicó Hassenteufel.

Ese hecho provocó que se registren problemas en el empadronamiento de los bolivianos en el exterior, porque no se está llegando a todas las ciudades que inicialmente se definió.

Por estos hechos, Hassenteufel advirtió que "cualquier problema que pueda realizarse o surgir en el exterior debido a que no hemos podido empadronar a toda la gente, o que no hemos podido hacer la votación en todos los lugares originalmente programados, no va a ser responsabilidad del Órgano Electoral, eso debe quedar bien claro".

El vocal del TSE Gustavo Ávila sumó su reclamo contra el Legislativo por no viabilizar el crédito, pero, además, ninguna de las leyes que se propuso en el encuentro de febrero para las elecciones, entre ellos el del Sistema de Transmisión y Publicación de los Resultados Electorales Preliminares con miras a las elecciones generales del 17 de agosto.

"La Asamblea no ha tenido interés en apoyar la ejecución del proceso electoral y los resultados ahora los vamos a ver, nos faltan recursos para el tema del voto en el exterior, por eso hemos pedido con la debida anticipación que aprueben el crédito necesario, no tenemos la ley del tema de los debates, no tenemos la ley de preclusión, no tenemos la ley del TREP, o sea, la Asamblea no cumplió los compromisos que fueron desarrollados en el encuentro multipartidario", reprochó.