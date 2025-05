Defensoría del Pueblo verifica condiciones de aislamiento de Zúñiga en El Abra

La Defensoría del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó gestiones para verificar las condiciones de aislamiento que cumple el Gral. Juan José Zúñiga en el recinto penitenciario “El Abra” en Cochabamba, tras conocer la denuncia de la esposa del privado de libertad respecto a malos tratos y precarias condiciones en las que se encontraría, según un reporte de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba.

“La mañana de este 30 de abril, la Comisión Especial de Investigación de los hechos suscitados el 26 de junio de 2024 conformada por legisladores nacionales intentó ingresar al penal de El Abra para la toma de declaraciones del Gral. Zúñiga en el marco de la investigación que realizan; sin embargo, no lograron realizar su cometido debido a una medida de protesta que asumían privados de libertad exigiendo el pago de sus prediarios”, según la nota de prensa de la Defensoría.

Tras la insistencia y gestiones realizadas ante Régimen Penitenciario, personal del MNP logró entrevistar al Gral. Zúñiga, quien manifestó no ser víctima de ningún tipo de maltrato físico ni psicológico. Señaló también, que recibe alimentación diaria pero que prefiere no consumirla debido a que no confía en la misma; recibe valoración médica y psicológica semanal en su celda y se le permite la salida de su celda por el lapso de una hora para tomar sol. Pidió se le permita salir de la celda en la que actualmente se encuentra y recibir la visita de su esposa e hijo.

En la verificación realizada en celdas de Zúñiga se constató que la misma cuenta con servicios higiénicos y mobiliario necesario para su permanencia, así como luz natural y luz artificial.

El MNP realiza el seguimiento específico de posibles hechos de vulneración de derechos humanos de privados de libertad y emite las recomendaciones necesarias a los recintos penitenciarios tras realizar verificaciones como en el realizado en celdas de Zúñiga.

Personal Defensorial sostuvo también una reunión con delegados de los privados de libertad quienes hicieron conocer su reclamo por el hacinamiento, la aplicación de la Ley N° 1443, así como el pago de los pre diarios que ya llevan un retraso de tres meses, afectando su derecho a la alimentación, entre otros temas.