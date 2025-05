A días de la inscripción de candidatos, cinco opositores ya están en carrera

Del 14 al 19 de mayo, según el calendario electoral, es la fase de inscripción de candidaturas para presidente, vicepresidente y listas de senadores y diputados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales de 17 de agosto de 2025.



Si bien algunos candidatos todavía no han definido con qué sigla participarán y algunas siglas no tienen candidato, varios postulantes a la presidencia ya están en plena campaña electoral, participando de foros, difundiendo sus propuestas y participando en actos de proclamación.



Hasta el pasado viernes, al menos ocho candidatos ya confirmaron su participación en los comicios de este año entre opositores al Movimiento al Socialismo (MAS), el propio oficialismo y los partidos o candidatos que se generaron en el seno del masismo, pero que ahora tienen vida propia y proponen a sus propios representantes.



Entre los que se declaran francamente opositores están Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz Pereira y Jaime Dunn.



Pese a los rumores surgidos la anterior semana de que el presidente Luis Arce Catacora bajaría su postulación para ir a la reelección, el viernes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que el mandatario ya lleva 40 proclamaciones y se mantiene como firme precandidato del oficialismo.



Finalmente, Evo Morales y Andrónico Rodríguez también anunciaron que pugnarán por la presidencia, pero aún no revelaron qué siglas los respaldarán.



Félix Patzi y Eva Copa, cada uno con su sigla propia sigla, también manifestaron su intención de participar en las elecciones aunque aún no definieron si van como candidatos o apoyando a otros con sus siglas.

Tuto Quiroga



El expresidente de Bolivia (por sucesión 2001-2002) participa por tercera vez como candidato a la presidencia, esta vez con la alianza Libre, conformada por los partidos Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Demócratas y otras organizaciones políticas.



La alianza Libre aún no ha definido su candidato a la vicepresidencia. En foros y actos públicos Quiroga critica duramente al Gobierno del MAS.

Doria Medina



El político y empresario participa por cuarta vez como candidato a la presidencia en una contienda electoral con la alianza Unidad.



Doria Medina está en alianza con Creemos, del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y otras organizaciones políticas.



Doria Medina tampoco tiene definido a su candidato a la vicepresidencia.

Manfred Reyes Villa



El actual alcalde de la ciudad de Cochabamba participa por segunda vez como candidato a la presidencia con su propio partido Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate).



Aún no reveló quién será su acompañante a la vicepresidencia.







Jaime Dunn



El analista económico va por primera vez como candidato a la presidencia con la sigla de un partido de reciente creación, Nueva Generación Patriótica (NGP) y es el único que anunció a su vicepresidente Édgar Uriona, empresario y dueño de la sigla.







Rodrigo Paz Pereira



El actual senador y antes aliado de Carlos Mesa en la organización política Comunidad Ciudadana, es el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Esta organización aún no tiene postulante a la vicepresidencia.

Andrónico Rodríguez



El presidente de la Cámara de Senadores y aliado del expresidente Evo Morales, sorprendió la anterior semana al aceptar su candidatura propuesta por varios sectores sociales.

Evo Morales



Pese a anunciar en varias oportunidades que sí participaría en las elecciones, la candidatura del expresidente se complicó por la anulación de la personería jurídica de los dos partidos con los que estaba negociando, Frente Para Victoria (FPB) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol).



Morales anunció con llegar a La Paz para inscribirse en medio de una gran marcha y caravana junto a sus seguidores.

El MNR rompe en forma definitiva con Chi Hyun

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se encuentra en una etapa decisiva. Su jefe departamental, Gerardo Rosado, informó que el partido rompió toda vinculación con Chi Hyun Chung, a quien acusa de no compartir principios ni visión política con la organización y decidirán este domingo si participan en los comicios del 17 de agosto.



“El pastor Chi carece de formación política y ha incurrido en actitudes que no representan al MNR. No compartimos su discurso, su programa ni su manera de actuar. Nuestro partido está conformado por personas dignas, y ese tipo de comportamiento lo descalifica por completo”, declaró Rosado a Red Uno.



La dirigencia del MNR evalúa ahora si continuará en carrera electoral con una fórmula propia o si optará por respaldar a otro frente político. La decisión final será asumida este domingo en una reunión nacional del partido.



Rosado aclaró que, conforme a la normativa vigente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no presentar candidaturas en estos comicios no afectará la personería jurídica del MNR, ya que participó en las elecciones de 2021.



“Estamos valorando todos los escenarios. Existe la posibilidad de lanzar un binomio propio, ya que tenemos precandidatos; pero también está sobre la mesa la opción de no participar directamente. Será una decisión colectiva”, precisó el dirigente del histórico partido rosado.