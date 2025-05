Fiscal General Roger Mariaca recibe premio

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, recibió ayer el premio “La Santa Cruz al Mérito Profesional” por parte de la Federación de Profesionales de Santa Cruz por su destacado trabajo en el área legal y por su compromiso con la sociedad. El reconocimiento se realizó durante el acto central por el 68 aniversario de la Federación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.



“Hoy recibo con profunda emoción y gratitud esta distinción que me entrega esta noble Federación de Profesionales de Santa Cruz y esta noble tierra de Santa Cruz de la Sierra, símbolo de hospitalidad, libertad, trabajo y coraje cívico. Durante mi carrera he enfrentado decisiones difíciles momentos complejos y caminos solitarios, pero he tenido claro algo, que la justicia no se negocia, que la verdad no se acomoda y que servir a Bolivia no es un cargo sino una misión”, sostuvo Mariaca durante el acto de reconocimiento.



Asimismo, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio Público aseguró que el reconocimiento alcanza a todos los servidores públicos de la institución por el trabajo comprometido. Además, la autoridad garantizó que continuará trabajando con el mismo ímpetu en beneficio de la sociedad.



“Prometo seguir trabajando por una Bolivia donde la justicia no sea privilegio de unos pocos, sino derecho pleno de todos, esa ha sido y seguirá siendo mi irrebatible línea de conducta, servir con lealtad a la Constitución Política del Estado, con respeto a los Derechos Humanos ...”, dijo Mariaca.