Legisladoras confirman que Camacho impuso una "lista negra" a Doria Medina y se retiran del Bloque de Unidad

Las diputadas de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar, Gabriela Ferrel y Janira Román confirmaron este lunes que Fernando Camacho impuso una "lista negra" a Samuel Doria Medina, que incluye nombres "vetados" para ser candidatos por la alianza que conforman de cara a las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

Según se supo, Camacho condicionó a Doria Medina a respetar los "vetos" para seguir dándole su apoyo de cara a los comicios. La "lista negra" incluiría a Vicente Cuéllar, Rafael Hurtado, Paola Aguirre, Andrea Barrientos, Pamela Flores, Yamila Román, Samanta Nogales, Carlos Campo, Luciana Campero y Luisa Nayar.

Precisamente la diputada Nayar salió al frente este lunes y lamentó que Doria Medina haya decidido "someterse al autoritarismo" de Fernando Camacho.

"El inicio de autoritarismo es de Camacho y la estocada final es de Samuel", afirmó Nayar y señaló que el gobernador suspendido de Santa Cruz -quien cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz- la vetó porque "no me someto ni me callo".

Aseguró que "Samuel decidió rendirse con cobardía" y "prefirió ser operador del caudillo antes del constructor de una unidad verdadera". En ese sentido, afirmó que tanto Camacho como Doria Medina "traicionaron al pueblo" y serán los responsables, dijo, si el MAS vuelve a ganar en las elecciones. Además, confirmó su alejamiento y el de sus colegas de la Alianza de Doria Medina y Camacho.

"No podemos trabajar con alguien que usa la unidad como discurso, pero no como camino real para sacar a Bolivia adelante. La unidad no es un slogan para afiches, es una causa sagrada que exige apertura y coherencia (...) En nuestra buena fe cometimos el error de confiar en alguien como Samuel Doria Medina", afirmó.

En esa línea, aseveró que ahora Doria Medina "se quedó solo con su lista negra" y recordó que ya no forman parte de su alianza ni Jorge Quiroga, ni Carlos Mesa ni Amparo Ballivián, entre otros.

"¿De qué unidad habla Samuel Doria Medina cuando dentro de la participación activa del bloque no están Amparo Ballivián, está Tuto Quiroga, no está Carlos Mesa y ahora se ha procedido a acceder al chantaje del señor Luis Fernando Camacho, en el sentido del veto o de las listas negras?", cuestionó.

Por su parte, Vicente Cuéllar también confirmó la veracidad de la "lista negra" de Camacho y señaló que, al ser vetado de esa alianza, definirá su futuro político en los próximos días.