Escasez de combustible reduce en 20% flujo del transporte urbano en La Paz y las filas en estaciones crecen

La escasez de combustible en La Paz y las largas filas en las estaciones de servicio redujeron en 20% el flujo de vehículos públicos en el municipio paceño, mientras el transporte pesado y flotas esperan más de 20 horas para cargar diésel.

"Me atrevo a decir que debe existir un perjuicio del 20% (al transporte público) porque no es normal la distribución. Tenemos diferentes surtidores que en este momento están en seco, no tienen ni un porcentaje mínimo para poder hacer la distribución, con excepción de la estación de servicio Uruguay, pero no es suficiente", declaró Limbert Tancara, dirigente de la Asociación de Transporte Libre (ATL), en contacto con Urgente.bo.

Además, informó que el sector intentó comunicarse con las instituciones encargadas del abastecimiento normal del combustible, pero no recibieron respuesta. Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseguró que, a partir de las 13:00 de este jueves, se iba a abastecer a las estaciones "secas".

Este jueves, la calle 0 de Obrajes y la zona de San Pedro amanecieron congestionadas por las largas filas de vehículos que esperan cargar combustible en las estaciones cercanas. El mismo panorama se vive en las gasolineras de la avenida 6 de marzo de El Alto.

"Más allá de que se ponga una solución en este momento, la molestia, el perjuicio, ya existe, lamentablemente nuestro transporte pesado, flotas y transporte urbano estamos siendo perjudicados en gran manera, ya no existe una credibilidad, ya no se puede trabajar", agregó el dirigente.

Tancara teme que, de no solucionar el desabastecimiento, el 40% del transporte urbano deba ir a las filas por combustible y solo el 60% preste el servicio desde este viernes.