Evo no se inscribió como candidato, ahora llama a enfrentar a los “enemigos verdaderos”

El exmandatario Evo Morales finalmente no logró inscribirse como candidato a la Presidencia del Estado. Quiso registrarse mediante dos partidos políticos cuyas personerías jurídicas habían sido canceladas la anterior semana. Y en efecto, el Tribunal Supremo Electoral no ha tenido que pronunciarse si puede o no puede volver a postularse, ahora, desde el Chapare, el líder cocalero hablar de enfrentar a los verdaderos enemigos del país: la crisis económica y el abuso de poder.

La noche de este lunes, la concejala de El Alto por el evismo Wilma Alanoca, designada postulante a la Vicepresidencia, intentó en más de una oportunidad ingresar las listas de su corriente política, pero el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electora, Luis Fernando Arteaga, dijo que no se cumplió con el registro, debido a los requisitos que son aplicables a todos.

El abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, confirmó este martes el fracaso de su intento por inscribir la fórmula presidencial. "Intentamos inscribir nuestra fórmula, no nos dejaron".

Explicó que "introducimos nuestros candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores, hemos presentado vía correo electrónico", y agregó que "jurídicamente nos pusimos de acuerdo con PAN-BOL", pero finalmente no lograron porque este partido perdió su personería jurídica la anterior semana.

En ese marco, esta mañana el presidente del Estado, Evo Morales, afirmó que la democracia se encuentra ante un grave riesgo y denuncia que hay "la amenaza real de excluir al movimiento indígena, campesino y popular de las elecciones".

Por eso, convocó a un Gran Reencuentro Nacional. "Es hora de unirnos para enfrentar a los verdaderos enemigos del país: la crisis económica y el abuso de poder".

Morales por primera vez señala que pudo "haber cometido errores, también tuvimos grandes aciertos, pero ahora la urgencia es clara: debemos dejar de lado las diferencias y construir una unidad firme para frenar la judicialización de la política, la criminalización de la protesta social y la corrupción que se ha vuelto intolerable".

El líder cocalero llama la atención sobre la movilización que hubo el anterior viernes, cuando miles de ciudadanos marcharon en la ciudad de La Paz, con la demanda de que la candidatura de Morales sea reconocida y aceptada por el Tribunal Supremo Electoral.

"Llamo a todos los que creen en una Bolivia con justicia social, con participación amplia y sincera, a retomar el camino del diálogo democrático y a defender, juntos, el Proceso de Cambio que nació del pueblo y para el pueblo", plantea.