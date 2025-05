TSE deja en suspenso registro de MTS, rechaza a Evo e inscribe nueve binomios

La sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió, cerca a la medianoche de ayer, cumplir la medida cautelar de la sala constitucional de Beni, y dejó pendiente el “registro definitivo” de Andrónico Rodríguez de Alianza Popular (MTS).



El organismo espera la decisión que asuma la sala constitucional, el 21 de mayo, ante la denuncia contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS).



“Respecto al MTS se está haciendo constar en el acta que se ha recibido la lista y documentos, pero queda en suspenso el registro definitivo hasta que la sala constitucional del Beni determine lo que corresponde”, informó el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.



Detalló que Rodríguez ya hizo su registro en el sistema, por lo tanto la información se queda, pero “no es un registro definitivo”. Es decir, ni la lista ni los documentos de los candidatos serán analizados.



En tanto, están inscritos y registrados en el TSE los otros nueve binomios (ver infografia).



Ayer, lunes, último día de inscripción de candidatos, dos salas constitucionales de Beni y La Paz concedieron medidas cautelares para suspender cualquier inscripción de candidatos mientras no se esclarezca la representación legal del MTS.

Sorpresas



Hasta la medianoche de ayer los binomios que participarán en las elecciones del 17 de agosto de 2025 se fueron inscribiendo uno a uno.



Los últimos en inscribirse fueron los binomios del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) , que sorprendió con Jorge Richter (exvocero de Luis Arce) como candidato a la vicepresidencia por ese partido acompañando a Eva Copa como candidata a la presidencia.



Los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo y Milan Berna, también se registraron cerca a la medianoche.



Otro binomio que se inscribió al filo fue el de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con Jhonny Fernández como postulante a la presidencia y Felipe Quispe a la vicepresidencia.



En tanto, las Federaciones del Trópico de Cochabamba amenazaron con impedir la realización de las elecciones si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no acepta la inscripción del binomio Evo Morales y Wilma Alanoca.



En la reunión, los dirigentes dieron un plazo al TSE para aceptar la inscripción de Morales. De no cumplirse con sus demandas, adelantaron que comenzarán a organizarse para iniciar “la revolución en las calles”.



El binomio Evo Morales - Wilma Alanoca está representado por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol)cuya personería jurídica fue anulada por el TSE.

MTS



De lado de los aliados de Andrónico Rodríguez también surgieron las protestas.David Mamani, ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, advirtió ayer con una convulsión social en caso de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no acepte inscripción de Andrónico Rodríguez.



“Al Gobierno le decimos, si no inscribes a Andrónico Rodríguez a través de tu Órgano Electoral, no te vas a ir por la puerta, si no te vas a ir a través de una convulsión social”, dijo Mamani.



Por su lado, el vocal electoral Francisco Vargas advirtió que se pone en riesgo el sistema democrático en el país.



“Alerto al país y a la comunidad internacional qué se está poniendo en riesgo el sistema democrático mediante la aplicación de acciones legales que pretenden afectar el normal desarrollo de las elecciones” (sic), señaló Vargas .



Expulsan de Unidad a denunciante



Peter Erlwein Beckhauser, el hombre que dejó sin siglas al expresidente Evo Morales, y puso en el limbo a Andrónico Rodríguez, a raíz de las demandas que presentó ante la justicia, fue expulsado por Samuel Doria Medina de las listas de la alianza Unidad rumbo a los comicios de agosto.



“Me sacaron de la lista, por las demandas, hoy me avisaron”, indicó Beckhauser, en el programa Que No Me Pierda, momento en que arrancó en llanto. El afectado tachó a Doria Medina de “traidor” y aseveró que lo dejó solo en su lucha contra el Movimiento Al Socialismo.