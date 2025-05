Evo no está inscrito como candidato y "Evo Pueblo" no tiene personería, según TSE

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó este miércoles que el expresidente Evo Morales no fue inscrito como candidato a la Presidencia y que "Evo Pueblo" no tiene personería jurídica.

"Tenemos que hablar siempre con la verdad, no tenemos ninguna organización política con personería jurídica que se denomine 'Evo Pueblo', no existe esa organización y no está reconocida por el TSE, ni siquiera inició el trámite para obtener esa personería", afirmó el vocal a Red Uno.

De esta manera, afirmó que es "imposible" que se le otorgue el registro de candidaturas porque no cumple los requisitos.

Morales, en sus redes sociales, afirmó que "nuestro Instrumento Político, Evo Pueblo (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo) cumplió los requisitos y plazos establecidos para registrar nuestro binomio mediante el sistema digital del Tribunal Supremo Electoral (TSE)".