García Linera sobre Evo y Arce: "Los dos me aburren. Ya no hablo con ellos"

Visión 360

El exvicepresidente Álvaro García Linera afirmó que le "aburre" hablar con Evo Morales y Luis Arce y que ha perdido el contacto con ellos. Expresó esos criterios en una entrevista en el programa "Memento".

Consulado sobre si tiene contacto con ambos, dijo: "Me aburren los dos". "No quiero hablar con ellos, pero intento desde mi lugar proponer otros ejes de debate, aunque eso me provoque enemistades", agregó el exvicepresidente.

Señaló que a la gente le importan los programas de gobierno y no los conflictos dentro del MAS. "La gente está decepcionada de ver acusaciones entre compañeros, eso le importa al activista que está viendo cómo va a ocupar una senaduría o un ministerio".

Sobre la coyuntura política que vive el país, afirmó que "está en una etapa en la que los compañeros de un bando bloquean en el Parlamento para que la gestión económica se arruine más, y los otros le responden persiguiéndolos para meterlos a la cárcel, hay líderes y luchadores sociales en la cárcel por haber hecho una marcha en este gobierno de Lucho".

Además, comentó que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, está en la clandestinidad y "Evo no puede salir del Trópico porque lo van a detener". "Es terrible, y la pelea no es por qué hacer ante el déficit fiscal o con las empresas que tienen dólares, sino que se trata de quién le hace más daño al otro, mientras la derecha celebra e impone su relato", afirmó.

Según consideró, en términos de enemistad, "la división dentro del MAS no tiene retorno y en términos de proceso político siempre hay una posibilidad, de que Evo sea habilitado como candidato, por ejemplo, porque Evo sigue siendo el líder carismático, cosa que Arce no es y nunca lo fue".