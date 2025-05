Andrónico revela quiebre con cocaleros y Loza dice: ¿Quién es él para dar 24 horas?

El actual presidente del Senado y precandidato del MTS para la presidencia, Andrónico Rodríguez, se pronunció ayer públicamente y recapituló la campaña de desprestigio que soporta desde 2022, cuando se lo comenzó a implicar en hechos irregulares. Además, explicó las razones por las que se distanció de Evo y decidió ser candidato.

Andrónico comienza su video dirigiéndose a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y a los 300 mil habitantes de esta región del país. Al término, pidió que quienes lo denuncian presenten pruebas de las denuncias en su contra en 24 horas.

“Les pido a los que me acusan de ser traidor, que me demuestren de manera objetiva, que soy arcista, del imperio o de la derecha. Si lo hacen, en 24 horas, yo renuncio a la dirigencia, al Senado y me sumo a su pedido (de apoyar a Evo Pueblo). Pero si no lo hacen, paren los ataques y súmense hacia un mismo objetivo”, advirtió Rodríguez, según El Deber.

Además, intentó ‘aclarar’ algunos puntos como: “Evo - Andrónico no somos enemigos, somos compañeros. Bajemos la soberbia, el orgullo, elevemos la humildad, no lo digo porque me creo gran cosa, lo digo porque sé lo importante que es (Evo) y cuidemos la unidad, paremos los ataques”.

El senador evista, Leonardo Loza, dijo que el candidato presidencial Andrónico Rodríguez, está “nervioso” y le exigió que le dé respuestas al “pueblo”. “El presidente del Senado está nervioso, está muy asustado, ¿quién es él para dar 24 horas? Si en cinco años no ha hecho nada por el país, ni en cinco años no ha podido ordenar a sus funcionarios, ¿ahora va a venir darnos órdenes?”, declaró.