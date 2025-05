Andrónico suspende presentación de binomio y Prado deja candidatura

La Alianza Popular, que postula a Andrónico Rodríguez, decidió postergar, sin fecha, la concentración programada para hoy en la ciudad de El Alto, donde se pretendía lanzar la nueva fórmula electoral al mando del presidente del Senado.



La decisión se toma en un contexto de susceptibilidad de parte de los “androniquistas”, porque consideran que hay una manipulación de tribunales e intromisión política, que ponen en riesgo la postulación del senador. Esto después de que vocales departamentales de salas constitucionales impidieron que el Movimiento Tercer Sistema registre candidatos.



El senador Hilarión Mamani, que apoya a Rodríguez, afirmó que se dio un “cuarto intermedio” porque se continúa evaluando una aparente intromisión del Gobierno que pretendería dar de baja a las siglas que se brindan para apoyar al frente de Andrónico.



“Estamos en plena batalla para hacer respetar las normativas”, aseveró.



En esa línea, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras, Josué Caricari, lanzó advertencias a los tribunales Constitucional y Electoral, así como al Gobierno.



“Ya basta de manipular. Lamentamos que el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, nuestras partes arbitrarias estén digitando a una convulsión”, manifestó Josué Caricari.

Prado ya no va



En tanto, William Torrez, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y afín a Rodríguez, dijo que Mariana Prado no postulará como candidata a la Vicepresidencia en las próximas elecciones generales.



En los últimos días se conoció que el candidato presidencial está considerando otros perfiles para su fórmula.



Torrez aseguró a medios nacionales que Prado comprendió su alejamiento y que “el pueblo no quiere que sea candidata”. Se espera que en los próximos días se anuncie quién será la persona que acompañará a Andrónico en los comicios de este año.