YPFB sube despacho al 100% de diésel y gasolina para disminuir filas en los surtidores

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que "varios" postulantes a cargos nacionales no cumplieron con los requisitos exigidos por ley, por lo que no serán...

Finaliza la reunión que se llevó a cabo este domingo entre Félix Patzi, líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS); Jhonny Fernández, de UCS y Andrónico Rodríguez. El objetivo del encuentro fue...

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a través de la Cámara de Diputados, entregó el "Emblema de Oro...