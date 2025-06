Bloqueos causan perjuicios en seis departamentos

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), al caer la noche de este lunes se registran 27 puntos de bloqueo en Cochabamba (11), Potosí (7), Beni (4), Oruro (2) y Santa Cruz (3), medidas que son impulsados por sectores afines al evismo y afectan el transporte y a la provisión de alimentos, según los reportes que se dieron a lo largo de la jornada.

Y Chuquisaca, que no tiene vías departamentales bloqueadas, está aislada del resto del país.

En Cochabamba, la situación es crítica y esto fue puesto en manifiesto por la Federación de Entidades Empresariales Privadas (FEPC), alertando que se cumplen 8 días de cerco completo en esa región, ocasionando pérdidas estimadas en Bs 710,3 millones".

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, advirtió que la producción de banana está en riesgo; cerca de 40 camiones cargados permanecen detenidos desde hace seis días debido a la falta de diésel y los bloqueos, situación que pone en vilo a unas 22.000 familias productoras.

Abastecimiento irregular de productos alimenticios

En La Paz, el abastecimiento es irregular y hay productos que no está llegando, de acuerdo con el reporte de los comerciantes de la zona de la Garita de Lima. Mientras que otros productos subieron de precio con el pasar de los días, siendo un ejemplo el kilo de carne de pollo supera los Bs 30 y hay escasez en varios centros de abasto.

"Quedamos mal ante la población, piensan que nosotros estamos especulando", denunció Miguel Rivero, representante de la Asociación de Comerciantes de Pollo.

Incluso, las primeras 15 toneladas de la industria estatal aceite refinado para el abastecimiento de las familias paceñas también tuvo que ser transportado por la vía aérea, según el reporte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Mientras tanto, 20 camiones con harina no pueden llegar a La Paz, de acuerdo con Rubén Ríos, ejecutivo de la Confederación de Panificadores, quien explicó que la distribución llega a los 4.000 quintales diarios, cuando lo normar es recibir 7.000.

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), reportaron que la provisión de Gas Natural Licuado (GNL) a Llallagua y Uncía (Potosí) está suspendida, debido a que no se puedo concretar el paso de cisternas.

"Sin ley no hay inversión. Sin orden no hay producción. Sin institucionalidad, no hay futuro posible", advierte la FEPC. La incertidumbre crece, y con ella, la presión por soluciones urgentes.

Entretanto, el líder del evismo, Evo Morales, señaló que la movilización y el bloqueo son expresiones legítimas de resistencia ante un gobierno que ha cerrado los canales democráticos y traicionado el mandato popular.