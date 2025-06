Asociaciones de periodistas piden investigar amenazas a corresponsal en Yapacaní

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país condenaron las amenazas de muerte y hostigamiento contra la periodista Soledad Mabel Prado Nogales, corresponsal en Yapacaní, por lo cual pidieron la investigación respectiva y sanción.

Los hechos, denunciados formalmente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) bajo el caso 190/25, ocurrieron el domingo 8 de junio, cuando la periodista cubría una protesta en Yapacaní. El momento en que realizaba una transmisión en vivo por la página de Facebook “InfoYapacaní”, Prado fue hostigada y amenazada públicamente por Mirtha Yucra Aymuro y Gustainert Apata Arce.

La situación se agravó aún más con publicaciones en redes sociales que acusaban a Prado de tergiversar información y llamaban a desconocer su trabajo, poniendo en riesgo su vida y la de su familia.

“Soledad Prado estás jugando con fuego y eso no se hace porque mal informar a la población diciendo que esto es vandalismo entonces ya estás advertida no creo que quisieras estar en luto por decir cosas que no son (sic)”, amenazó Apata Arce, en tanto Yucra Aymuro advirtió: “…conocemos sus casas de estos personajes de InfoYapacaní y no nos hacemos responsable por cualquier cosa que llegue a pasar a ustedes o sus familiares, Okey, así o más claro? (sic)”

Según las asociaciones, estas temerarias amenazas representan una grave vulneración a la libertad de prensa, un atentado a la integridad física y emocional de la periodista, y un intento de silenciar la labor informativa.

Exigieron a las autoridades que actúen con prontitud y firmeza, investiguen estos hechos, identifiquen y sancionen a los responsables, y brinden garantías para que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor ni amenazas. La impunidad solo alimenta la violencia y la censura.