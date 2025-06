Del Castillo propone ley para diferir pago de créditos hasta el 31 de diciembre

Eduardo del Castillo, candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo hoy que propuso, mediante un proyecto de ley, congelar los pagos de créditos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Del Castillo, junto al su candidato a la vicepresidencia, Milán Berna, pidió que esta norma sea aprobada lo antes posible en la Asamblea Legislativa.

“Nuestro país está enfrentando una situación económica muy compleja, la falta de divisas ha provocado dificultades para adquirir combustible, alimentos y medicamentos y quienes sienten más estas consecuencias son las y los pequeños productores, emprendedores, transportistas, la jefa del hogar, los comerciantes, jóvenes y miles de familias trabajadoras", dijo Del Castillo.

El candidato del MAS detalló que para enfrentar esta situación presentó a la ALP un proyecto de ley denominado Diferimiento Excepcional de Créditos.

Explicó que hasta el 31 de diciembre de la gestión en curso, las familias bolivianas que tienen compromisos crediticios con entidades financieras no pagarán capital ni interés de todos y cada uno de esos créditos, subrayó.







Por su lado, Berna sostuvo que este proyecto busca ayudar a las familias bolivianas. "No habrá multas, no se incrementará la tasa de interés y, por ningún motivo, te cobrarán costos administrativos adicionales. Todo esto, si se aprueba nuestro Proyecto de Ley", destacó.







Del Castillo insistió a los legisladores que aprueben este proyecto cuanto antes, dada la situación económica que afronta el país. "Le pedimos con mucha humildad a las diputadas y diputados, senadores y senadoras que podamos pensar primero en nuestras familias y podamos aprobar de manera inmediata este proyecto de ley. No necesitamos solucionar a futuro, necesitamos soluciones hoy".