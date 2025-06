Morales defiende movilizaciones y dice que se las “criminaliza”

Horas después del asesinato de dos subtenientes de Policía por bloqueadores en Llallagua, Potosí, el expresidente Evo Morales se pronunció en sus redes sociales y defendió la protesta de sus seguidores, argumentando que es consecuencia de un mal gobierno.

"La protesta social, legítima y justa es criminalizada", publicó Morales. El expresidente y líder cocalero indicó que la gente humilde hace fila para conseguir arroz y aceite, y muchos han tenido que dejar de consumir carne en su alimentación diaria.

Esto, según su postura, es el resultado de un mal gobierno que llevó a Bolivia a vivir la inflación más alta de los últimos 40 años. "Desde hace meses venimos denunciando que la inflación está golpeando con fuerza a las familias bolivianas", agregó.

Observó que policías y militares actúan de manera coordinada para reprimir al pueblo, según él, violando la Constitución y los derechos fundamentales.

"Desde nuestras luchas históricas, siempre dijimos: no se combate el hambre con bala, no se responde a la pobreza con represión, y no se defiende la democracia proscribiendo a líderes o partidos", enfatizó el también aspirante a candidatear por la presidencia del Estado, aunque la ley se lo impide y carece de organización política que lo respalde en ese propósito.

El informe de la Policía acerca de las dos muertes indica que uno de los efectivos que perdió la vida murió por el disparo de un arma de fuego, y el otro, a causa de los golpes propinados por bloqueadores que se encuentran en las carreteras en cumplimiento de una instructiva de Evo Morales.

El objetivo de la extrema medida que tiene paralizado a gran parte del territorio nacional por 10 días es, según sus perpetradores, precipitar la renuncia del presidente Luis Arce e imponer la participación de Morales en las elecciones generales de agosto, como candidato a la presidencia.

En la mañana de este miércoles, Morales dijo: “Ojalá el Gobierno sepa atender la demanda y entender el pedido del pueblo, a este paso estoy notando que es imparable (las movilizaciones)”, sostuvo.

Asimismo, negó su responsabilidad en las movilizaciones y hechos de violencia. “No es Evo quien convocó a los bloqueos de caminos, algunos dirigentes deben saber. Yo me opuse cuando me llamaron. Primero, yo no soy dirigente de la confederación, no soy dirigente del Pacto de Unidad, sí represento a un movimiento político, que es el más grande de la historia”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Nelson Cox, del entorno del líder cocalero, señaló que se está criminalizando la protesta y estimó que no corresponde investigar por terrorismo a los aprehendidos porque “están ejerciendo su derecho a la protesta”.