Arce condena violencia a policías, no renunciará y operativos continuarán

El presidente Luis Arce condenó anoche la violencia a la Policía, ratificó que los operativos de desbloqueo continuarán hasta liberar las vías y subrayó que no renunciará a su cargo.

Arce se dirigió cerca de la medianoche al país tras reunirse con sus ministros de Gobierno, Defensa y Justicia, junto al Alto Mando Militar y policial, con el objetivo. Aseveró que “no ganarán los que no quieren elecciones, los que no quieren al país y los que no quieren al pueblo boliviano”.

Los bloqueos que se prolongan por segunda semana ocasionan desabastecimiento, dejan pasajeros sin llegar a destinos, choferes varados en las carreteras y policías muertos y heridos.



Anoche, sectores de la facción evista intentaron retomar el bloqueo en el puente del río Khora en el municipio de Vinto en tras una jornada de desbloqueo en un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA). Por la noche, la Policía, con apoyo de los vecinos, logró recuperar el lugar.

La violencia de los manifestantes obligó a los efectivos a retroceder por un momento; usaron petardos y piedras para hacerlos retroceder. También se escucharon detonaciones de explosivos, además de otros artefactos y objetos.

Arce ordenó temprano a la policía y las Fuerzas Armadas despejar las vías que mantienen bloqueadas desde hace 10 días los seguidores del exmandatario Evo Morales, que protestan contra la inhabilitación de su líder para los comicios presidenciales de agosto.

Mencionó que instruyó el desbloqueo de toda la ruta que conecta la región central de Cochabamba, donde está la carretera que une el occidente y el oriente del país. La semana pasada, la policía intentó despejar el lugar, pero los manifestantes volvieron a cortar las rutas.

Sostuvo, en una conferencia de prensa, que los bloqueos y “actos vandálicos y de violencia” tienen “como único objetivo derrocar al gobierno nacional”.

El gobierno ha denunciado penalmente a Morales por incitar a la violencia y la policía ha detenido a unos cinco dirigentes cercanos que amenazaron con más protestas si no se registra al exmandatario como candidato.

La ministra de Salud, María R. Castro, informó ayer que hay dos policías que resultaron heridos durante un operativo de desbloqueo de rutas en la localidad de Parotani, en Cochabamba.

“Hemos recibido al primer paciente, que ha llegado en una condición bastante compleja al hospital de la CNS, fue llevado de inmediato a urgencias, ha sido valorado y está en la unidad de cuidados intermedios”, expresó. El segundo herido presenta una contusión y un traumatismo encéfalo craneal. “El primero ha sido herido de mayor gravedad”, dijo la ministra, mientras que el médico que atendió al oficial gravemente herido detalló que presenta además una fractura de base de cráneo.

Según la ministra, el primer oficial resultó herido producto de un artefacto explosivo. Los policías refieren que los bloqueadores evistas están usando cazabobos. “Han atentado contra su vida con un elemento explosivo”, insistió la ministra.

El oficial que sufrió las peores heridas es un subteniente de la Policía de Cochabamba, identificado como Marco Antonio Flores Tarque, de 29 años.

La Gobernación de Cochabamba, el Comité Cívico, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones emitieron un comunicado en el que piden al Gobierno que convoque a un diálogo para buscar salidas a la crisis y exhortan a los bloqueadores que levanten sus medidas.