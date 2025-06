Siles dice que no escapará y acudirá cuando la Fiscalía lo requiera

Ante la versión de que habría fugado a Paraguay, el exministro César Siles respondió en sus redes sociales y dijo que no escapó, que acudirá a la Fiscalía y que no tiene “nada que ocultar”.

Zuleyka Lanza, abogada del juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, detenido por el llamado “caso consorcio”, denunció que Siles habría abandonado el país. Lanza afirmó hoy en la mañana que “extraoficialmente” se le informó que Siles habría partido rumbo a Paraguay junto a su familia.

El exministro es acusado de formar parte de un presunto consorcio formado con el objetivo de destituir a magistrados y tribunos del Órgano Judicial, a través de resoluciones judiciales, y actualmente investigado por el Ministerio Público.

Siles escribió en su red X: “No tengo nada que ocultar. Yo no me escapo. Me presentaré voluntariamente ante cualquier citación o convocatoria de la Fiscalía General del Estado - Bolivia para aclarar, defenderme y asumir lo que me corresponda, como ya lo hice desde el momento en que presenté mi renuncia”.

La exautoridad es investigada junto a otros dos jueces por estar supuestamente involucrado en un grupo de consorcio, tras conocerse un audio en el que, presuntamente, Siles conversa con un juez —ahora detenido— para pedir su protección en una acción judicial destinada a sacar del cargo a la magistrada de La Paz, Fanny Coaquira, electa en los comicios judiciales.







Siles también apuntó, en su mensaje en X, contra Evo Morales, quien criticó el caso y al exministro. "Tenía la certeza de que el innombrable Evo Morales Ayma y su cada vez más reducido y encapsulado séquito aprovecharían cualquier oportunidad para atacarme, difamarme y calumniarme, tanto en redes sociales como ante los medios de comunicación. Lo hacen justo cuando la justicia ha iniciado una investigación que, además, fue declarada bajo reserva", resaltó Siles.

El exministro Siles solicitó a la Fiscalía que se le "permita tener acceso a todos los antecedentes del cuaderno de investigaciones y se me notifique con ulteriores diligencias".