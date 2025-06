La Policía ignora cómo se lastimó el gobernador de Chuquisaca

El comandante departamental de la Policía Boliviana, en Chuquisaca, coronel Juan Román Peña, brindó este viernes un informe preliminar sobre el accidente que sufrió el gobernador Damián Condori, aclarando que, por ahora, las causas del hecho son desconocidas y no se hallaron elementos que vinculen el incidente con un acto delictivo.

“Tenemos conocimiento de que el señor Gobernador había sido evacuado a un centro hospitalario donde recibió atenciones primarias y posteriormente una intervención por un politraumatismo”, explicó Peña. Añadió que la salud de la autoridad continúa en observación mientras los médicos monitorean su evolución.

“Posiblemente haya sido un accidente”

El jefe policial señaló que, hasta la fecha, no se registró ninguna denuncia relacionada con el caso. “Posiblemente haya sido un accidente que haya sufrido esta autoridad departamental en su domicilio”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la Policía realiza actos investigativos solo cuando existen indicios de hechos delictivos. “En este caso, no tenemos este tipo de información, por tanto, no se ha activado ninguna investigación que establezca otro tipo de hecho que no sea un accidente en su domicilio”, precisó.

Finalmente, Peña indicó que continuarán atentos a cualquier nueva información que pueda surgir, pero reiteró que por el momento no existen señales que relacionen el accidente con un acto ilícito.

“Sufrió un desliz por las gradas”

El secretario de la Gobernación de Chuquisaca, Félix Almendras, informó este viernes que el accidente que sufrió el gobernador Damián Condori fue un hecho fortuito ocurrido en su domicilio. Según explicó, el Gobernador sufrió un desliz por las gradas de su departamento mientras se encontraba acompañado por su familia.

“Se conoce que es un accidente fortuito en un domicilio en el que estaba el Gobernador, por suerte con la familia. Infelizmente, un desliz por las gradas provocó que la caída tenga las consecuencias que se tienen (sic)”, precisó Almendras.

La autoridad departamental pidió a la población y a los medios de comunicación actuar con responsabilidad y no difundir información especulativa, especialmente en relación a versiones que circularon sobre un supuesto consumo de alcohol. “No puede haber un medio o red que se considere formal y seria y que genere información de especulación”, cuestionó.

Almendras enfatizó que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) es la única fuente oficial para brindar datos sobre el estado de salud del Gobernador, quien permanece bajo atención médica tras el incidente.