Yván Córdova, expresidente del TDJ de La Paz está aprehendido

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, fue aprehendido este viernes luego de presentarse de manera voluntaria ante la Fiscalía, en el marco de las investigaciones del denominado caso Consorcio y alegó ser inocente.

Córdova presentó su renuncia a la presidencia del TDJ hace cuatro días, el lunes 16 de junio.

"En este caso, del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el señor (Yván) Córdova, se ha ejecutado la orden de aprehensión y en las próximas horas se le tomará su declaración informativa ante la Comisión de Fiscales", informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Córdova, en un breve contacto con los medios, alegó inocencia. El exmagistrado explicó que su anterior inasistencia a las citaciones judiciales fue debido a una baja médica avalada por la Caja Nacional de Salud (CNS).

"No es necesario ningún tipo de abuso, no voy a hablar nada más. Como ciudadano de bien, absolutamente libre de toda responsabilidad, me presento ante las autoridades, en señal de sometimiento", expresó a su ingreso a dependencias del Ministerio Público.

La investigación surgió a raíz de la decisión, la pasada semana, del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza –hoy detenido preventivamente–, quien, tras una acción de cumplimiento, trató de destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, y en su lugar habilitar como magistrado a Iván Ramiro Campero Villalba, quien no logró los votos suficientes en las elecciones judiciales para ser magistrado electo titular.

Yván Córdova presentó su renuncia al cargo de presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz tras verse involucrado en el caso de un presunto consorcio que buscaba destituir a magistrados elegidos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de consorcios judiciales.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, en ese sentido, detalló el accionar del presunto consorcio para dar el "golpe" al Órgano Judicial.

Relató que en enero, el exministro de Justicia, César Siles, impuso que Yván Córdova sea el Presidente del Tribunal Departamental (TED) de Justicia de La Paz. "Asumiendo la presidencia, empieza a gestarse un juego de intereses para poder asumir el ex vocal y decano Iván Campero, quien es magistrado suplente de la doctora Coaquira", relató.

El presidente del TSJ señaló que Córdova delegó a Claudia Castro como vocal de la Sala Penal y fue ella la encargada de coordinar la acción de cumplimiento con la que el juez Lea Plaza destituiría a la magistrada Coaquira, acción por la que fue aprehendido y detenido preventivamente.

"Todo esto protegido por el exministro (Siles). A título personal planifica este ataque al Órgano Judicial", relató Saucedo.