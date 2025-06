El TSJ acepta renuncias de vocales implicados en el caso Consorcio

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aceptó la renuncia de Yván Córdova y Claudia Castro a sus cargos de vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz , después de que la Fiscalía ampliara la investigación contra ambos en el caso Consorcio.

Asimismo, dispuso la suspensión temporal del juez Fernando Marcelo Lea Plaza, tras cometer una falta “gravísima”.

La información fue proporcionada por Marco Antonio Cárdenas, delegado distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz.

Las personas mencionadas están involucradas en una presunta red de autoridades que habrían inducido al juez Lea Plaza a emitir una sentencia, supuestamente irregular, para destituir a una magistrada electa del TSJ.

Dimisionarios y aprehendidos

“Los vocales sí han presentado sus renuncias: la doctora Claudia Castro y el doctor Yván Córdova, mismas que han sido aceptadas en el Tribunal Supremo de Justicia; nos han remitido justamente las aceptaciones de esas renuncias, es decir, que ya no serían parte del Tribunal Departamental de Justicia”, informó Marco Antonio Cárdenas, delegado distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz.

Antes de ser aprehendido, Yván Córdova presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y luego al cargo de vocal de la Sala Penal Tercera. En cambio, Claudia Castro renunció al cargo de vocal del Tribunal Departamental de Justicia, luego de ser aprehendida en el caso denominado consorcio.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, ya que este no renunció y se encuentra procesado en la vía administrativa, por lo que ha sido suspendido temporalmente por una falta “gravísima” mientras dura su proceso, que podría culminar en su destitución.

“A través de un proceso disciplinario, él (Fernando Lea Plaza) ha sido suspendido temporalmente, por su calidad de juez; eso, obviamente, tiene un plazo, tiene un procedimiento que debe seguir; es un proceso disciplinario, ahí se demostrará la culpabilidad o la inocencia”, indicó Cárdenas, aclarando que este es un proceso disciplinario ajeno al ámbito penal que investiga el Ministerio Público.

Estimó que en unos tres meses se podría conocer el fallo disciplinario. Además, indicó que un funcionario judicial de Coroico también está siendo investigado en el ámbito disciplinario en relación con el caso.

Respecto al magistrado suplente de La Paz, Iván Campero, quien también está implicado en el caso consorcio, el representante del Consejo de la Magistratura aclaró que éste no puede ser investigado en el ámbito disciplinario, debido a que aún no ejerce el cargo, por lo tanto, no sería funcionario judicial.

“La situación del doctor Iván Campero es la de un ciudadano todavía, porque no ha asumido ninguna función como tal; él sigue siendo suplente, él no es todavía funcionario público, es tan solo suplente. Va a adquirir la calidad de magistrado cuando él ocupe el cargo; mientras tanto, es un ciudadano común y corriente”, aclaró.

El caso consorcio salió a la luz después de la revelación de un audio y de declaraciones que mencionan a una red de funcionarios cuya intención sería manipular a un juez de provincia para destituir a una magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia de La Paz.