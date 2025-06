Tribunal Electoral rechaza que el TCP admita recurso contra presidenciables

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) consideró ayer que la admisión por parte del Tribunal Constitucional (TCP) de un recurso para inhabilitar a cinco candidatos a la presidencia vulnera los principios de preclusión y pluralismo político.



La postura del TSE fue expresada ayer por el vocal electoral Gustavo Ávila.



La demanda de inhabilitación fue presentada por el abogado Carlos Villarroel contra Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz.



El recurso presentado sostiene que aquellos que no hayan renunciado a su cargo al menos tres meses antes de las elecciones no podrán postularse. Esta afirmación se basa en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE).



En su pronunciamiento, el TSE expresó su preocupación, ya que aseguró que la acción atenta contra las atribuciones del Órgano Electoral.



El TSE sostiene que está en vigencia la sentencia constitucional 0032/2019, que indica que quienes ocupen cargos electivos en general no necesariamente deben renunciar tres meses antes para ser candidatos.



Compromisos



Sobre esa base, el TSE pidió a las autoridades judiciales a cumplir el compromiso que fue asumido en el IV Encuentro Multipartidario por la Democracia, en el que las autoridades de los cuatro órganos del Estado se comprometieron a respetar el normal desarrollo de las elecciones generales.



Ávila pidió que se respete el derecho de los votantes y las autoridades electorales, además de la democracia. Acotó que el TSE no permitirá que se altere el desarrollo del calendario electoral, que tiene previsto realizar los comicios generales el 17 de agosto próximo.



El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, aseguró que el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá analizar el fondo de la acción para emitir un pronunciamiento conforme a derecho.



Aseguró que, por el momento, no corresponde emitir ningún criterio mientras no exista un pronunciamiento oficial por parte del TCP.

Parlamentarios están en la mira



Henry Farrel Gutiérrez, diputado de Creemos, presentó un recurso de acción de cumplimiento contra el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, con la demanda de que tres parlamentarias del MAS (María José Rodriguez Galvez, Lidia Tupa Zelaya y Miriam Martinez Michaga, no renunciaron a su mandato para presentarse a las elecciones del próximo 17 de agosto.



Farrel explica que el 30 de mayo ya presentó una denuncia contra las tres parlamentarias, con el pedido de que sean excluidas de las listas del MAS.