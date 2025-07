La nieve deja varados a más 2.000 camiones en Tambo Quemado, frontera con Chile

Una nevada paralizó el tránsito fronterizo en Tambo Quemado (frontera con Chile) afectando por lo menos a 2.000 camiones con carga de exportación, según reportó Héctor Mercado, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado.

El fenómeno meteorológico, atribuido a la ola polar que afecta al sur del continente, ha provocado el cierre del paso fronterizo con Chile, generando perjuicios económicos, según el reporte, donde las previsiones del tiempo aún prevén la continuidad de las bajas temperaturas.

Mercado aseguró que diariamente cruzan por esa frontera alrededor de 300 unidades, por lo que el número de camiones afectados va en aumento, resaltando que algunos transportistas han optado por desviar su ruta hacia Pisiga, aunque advirtió que esa alternativa no ofrece las mismas condiciones.

"Estamos tomando las distintas rutas, Pisiga se está tomando también, pero no es una frontera tal cual es como Tambo Quemado, no es tan consecuente el paso", señaló el ejecutivo en entrevista con UNITEL, agregando que los choferes tampoco pueden avanzar porque Carabineros no deja transitar hasta que no esté mejor esa ruta.

En este sentido, el dirigente añadió que ya se ha solicitado a la Aduana que mejore las condiciones de atención en Pisiga, dada la magnitud del desvío que se está produciendo.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, confirmó la situación climática adversa y dijo que se espera un nuevo reporte en las próximas horas para evaluar la posibilidad de reabrir la ruta de manera plena si las condiciones mejoran.

"Efectivamente, el día de ayer he recibido el reporte y que hasta ahora sigue persistiendo una nevada intensa en el sector. Entonces, por seguridad de los transportistas, en algunos sectores están paralizados los transportistas", señaló.

Para los transportistas, la situación es crítica. "Es muy perjudicial, muy preocupante porque es dinero que perdemos los exportadores y los importadores y, ¿por qué no decirlo?, los transportistas", lamentó Mercado.