NGP baja su postulación y quedan nueve partidos en la carrera electoral

La organización política Nueva Generación Patriótica (NGP) determinó ayer retirarse de la contienda electoral luego de que se ratificara la inhabilitación de Jaime Dunn a la candidatura presidencial; por lo tanto, quedan nueve partidos o alianzas en carrera para las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto.

El representante de NGP, Édgar Uriona, señaló que no participarán de un proceso “viciado, manipulado y diseñado para excluir opciones políticas nuevas y disruptivas para los bolivianos que están cansados de la vieja política”. Aclaró que esta decisión no implica el fin de su proyecto político, sino el inicio de una nueva etapa de consolidación.

Por su parte, Jaime Dunn afirmó que no se sumará como “una ficha aritmética” a alguna candidatura en carrera, pero no descartó participar en las elecciones subnacionales de 2026. “Nosotros vamos a estar con el cambio, la revolución y la ética moral. No estamos para juntarnos como una suma aritmética. No buscamos pegas; no somos una ficha ni un número aritmético”, afirmó Dunn ante ofrecimientos públicos de algunos candidatos a sumarse a su equipo.

Ante sus seguidores, expresó su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que calificó como política y no jurídica. “La decisión claramente no fue jurídica, fue netamente política. No nos proscribieron con pruebas, sino con pura chicanería”, denunció.

Dunn señaló que decidió no presentar ningún recurso judicial, pues considera que sería caer en una trampa del “masismo”. “Hemos tomado la firme decisión de renunciar a seguir una batalla legal por un bien mayor que es Bolivia. No entraremos en una trampa jurídica que nos están tendiendo. Nos dimos cuenta a tiempo: quieren que hagamos un amparo para que, a través nuestro, el masismo logre lo que no ha podido hasta ahora. No vamos a ser instrumento de eso nunca”, subrayó.

La entrega del Padrón Electoral Biométrico, publicación de la lista oficial de candidaturas habilitadas y el sorteo de jurados electorales son las tres fechas próximas del cronograma electoral.

El próximo 12 de julio, el Sereci entregará al TSE el padrón electoral oficial para las elecciones generales y con esa base de datos se realizará el sorteo de los jurados electorales el 18 de julio.