Humberto Claros: “La división de los movimientos sociales allana el retorno de la derecha”

El dirigente sindical y candidato a senador por la Alianza Popular, Humberto Claros, cuestiona las decisiones del expresidente Evo Morales de dividir el movimiento denominado “evismo” y la “traición” del presidente Luis Arce.Además, plantea una agenda de reconstrucción desde las bases populares. Además, repasa su trayectoria como comunicador indígena y sus propuestas para Cochabamba.

¿Por qué decide candidatear como senador acompañando a Andrónico Rodríguez?



Humberto Claros (HC).- No vinimos a ser senadores, pero frente a los acontecimientos del país, frente a tantos presos políticos que tenemos en este momento, frente a la división de los movimientos sociales, frente a la gente que sufre todos los días asumimos la decisión de acompañar a Andrónico Rodríguez.



No es la mejor página de mi vida asumir ser candidato. Es una decisión muy complicada pero al final de cuentas dijimos ¿cómo vamos a salvar el país? no hay certeza jurídica, nos quitaron la sigla del MAS, al hermano Evo lo inhabilitaron y decidimos apoyar este proyecto político.



Estuvimos en la dirigencia, en la movilización social y terminamos en la cárcel y de pronto surge esto de la senaturía que yo no le he pedido, es la pura verdad, sabe Dios cómo hemos llegado aquí; pero lamentablemente los presos políticos se liberan básicamente con política, no estás detenido por un delito que hayas cometido, sino básicamente por una decisión del Gobierno traidor y fascista de Luis Arce Catacora.

¿Cuál es el impacto de la fractura del MAS?



HC.- Lamentablemente las decisiones asumidas por el hermano Evo (Morales) y todo el desastre que nos ha hecho Luis Arce Catacora nos ha llevado a esta situación de absoluta incomprensión entre hermanos; los políticos están ahí, pero los que finalmente sufren son las familias, son la gente de la calle.



Todo el desastre que estamos viviendo es producto de esas malas decisiones que se han tomado entonces.



Debieran haberse asumido una estrategia con Andrónico, con Evo, o con los mejores luchadores que han surgido de la base social popular y creo que ahí se han cometido su grandes errores y ahora se los intenta tapar con acusaciones de traidor o de derecha que son absolutamente falacias y se está envenenando lamentablemente a la base social popular que es el grave daño que se está ocasionando.



Con una senaturía, con una diputación o con una pequeña bancada ¿qué le vamos a dar al país? ya nos hemos lastimado, hemos sufrido durante cinco años incluso teniendo un gobierno aparentemente que surge de nosotros, pero nos hemos atrincherado y las consecuencias pueden ser más graves si no se asumen las decisiones pensando en tu base, en tu gente.

¿Los movimientos sociales se sienten desorientados?



HC.- Sí, totalmente. Yo creo que hay un dolor muy fuerte en nuestra base social, en el movimiento indígena y campesino y una desorientación absoluta. Yo no sé quién quiere esa desorientación absoluta porque lo único que hace socavar esa desorientación es socavar o allanar el camino para el retorno de la derecha. Porque el voto nulo favorece a los partidos de derecha.



Actualmente, el único partido de izquierda, con todas las debilidades y contradicciones, es el que está con Andrónico Rodríguez, porque no pueden decir que es el MAS IPSP o Morena de Eva Copa o mucho menos UCS de Johnny Fernández que estuvo destrozando el país todo el periodo del neoliberalismo.



Aunque con todas las debilidades, esta es la única izquierda; pero se ha empezado a tildar (a Rodríguez) de traidor; dicen que ya lo tenía planificado; que no tiene estructura; y eso ha traído graves complicaciones a la base social. Ahora se puede ver candidatos que estaban en la derecha en filas de la supuesta izquierda y por eso vamos a perder el horizonte de tomar el Gobierno porque si no estamos sólidos qué le vamos a ofrecer a la población ¿otros 5 o 10 o 20 años más de sufrimiento?



Entonces, es el momento de unirnos, pero no en base a personas sino en base a las necesidades del pueblo y considerar que la derecha nunca nos ha hecho nada bien en el país.



Este emprendimiento político debe ser la consecución de lo que se ha construido con el hermano Evo Morales porque la realidad ahorita refleja que el movimiento indígena y campesino no tiene la seguridad jurídica para estar en estas elecciones por la división del movimiento social.



Tanto así que nos han hecho ir a inclinarnos y regatear a partidos políticos hasta de la derecha.

¿Cual es su trayectoria política y sindical?



HC.- Yo nací en Chipiriri, en el trópico (cochabambino), mis papás son de Quillacollo, mis abuelos por parte de mi mamá son de Vinto, de Iscaypata, de Combuyo, de ese lado, somos quechua; tengo alguito de aymara por una abuela de La Paz. A los 15 o 16 años, junto a compañeros de colegio, fuimos los primeros en incursionar en lo que es la producción de videos sobre los indígenas, cuando en los años 98, 99 todavía manejar una cámara de cine, de video era estrictamente de ciertas élites.



Entonces nosotros íbamos a las comunidades con nuestro televisor a difundir nuestros videos. Nuestra trayectoria era más en el campo comunicacional para mostrar cómo los indios podemos registrar nuestra propia imagen nuestra propia versión de nuestra realidad y proyectarla como un instrumento en el ambiente de lucha social y política. Hemos hecho varios documentales, ya entonces contribuimos junto a varios compañeros de la central con la Coordinadora Audiovisual Indígena originaria de Bolivia después está la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLAPI.

¿Cuál su agenda departamental?



HC.- Yo creo que habían cosas muy importantes para Cochabamba con el hermano Evo incluso, por ejemplo La Ciudadela del Conocimiento; impulsar la generación la producción de energía hidroeléctrica. Yo creo que la gran apuesta de Cochabamba en este momento es el trópico de Cochabamba y reimpular el Parque Industrial Santiváñez.



Lo primero que tiene que ocurrir una vez asumido el Gobierno es evidentemente estabilizar el tema del dólar, el tema del combustible, hay que se orientar nuevamente a la política económica y la política monetaria como lo plantean el compañero Andrónico y también la candidata a la vicepresidencia (Mariana Prado).