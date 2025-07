Manfred Reyes Villa: “Vamos a poner orden en Bolivia y nunca más habrá bloqueos”

Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba y figura política con larga trayectoria, presenta una propuesta ambiciosa para asumir la presidencia de Bolivia. El candidato denuncia la falta de Estado de derecho, la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento de la institucionalidad. Además, propone una serie de reformas profundas: desde una ley que prohíba los bloqueos como medida de protesta, hasta la digitalización del Estado como herramienta clave para combatir la corrupción. También propone transformar al Chapare en un polo turístico y productivo.

¿Por qué ha decidido postular nuevamente a la presidencia?



Manfred Reyes Villa (MRV): Yo no tenía por qué salir del país, pero lo hice debido a la persecución de un sistema judicial manipulado por el poder político. Incluso mi candidato a la vicepresidencia fue encarcelado sin el debido proceso. Tuve que irme, pero hoy he vuelto y me encuentro con una Bolivia devastada, especialmente en lo económico.



Veo una Bolivia con colas interminables para conseguir gasolina o diésel, con una canasta familiar cada vez más cara y con un salario que ha perdido poder adquisitivo. Por eso he decidido postularme: para cambiar Bolivia, tal como lo hice cuando asumí la Alcaldía de Cochabamba en un momento crítico y logré más del 56% de apoyo ciudadano.



Estoy convencido de que podemos hacer lo mismo a nivel nacional. Ya he explicado, en varios foros, una propuesta económica concreta que incluye una inyección de capital al país y la estabilización del precio del litro de combustible en cinco bolivianos.

¿Cuál es el lugar de Cochabamba dentro de su propuesta electoral?



MRV: Cochabamba es el corazón de Bolivia. Limitamos con todos los departamentos, excepto Pando y Tarija, y debemos convertirnos en un eje productivo, competitivo y atractivo para las inversiones.



Es lamentable que por la falta de condiciones muchas empresas se hayan ido a Paraguay. Además, la ausencia del Estado en regiones como el Chapare ha permitido que desde ahí se organicen bloqueos que paralizan al país. Eso no puede continuar.



Vamos a aprobar una ley dura: nunca más bloqueos en Bolivia. Las protestas y marchas son válidas en democracia, pero los bloqueos afectan al trabajador, al empresario, a la economía y a la democracia misma. No lo vamos a permitir más.

Usted ha mencionado una política de “coca cero”. ¿Qué otras estrategias contempla en la lucha contra el narcotráfico?



MRV: Ratifico que se implementará un política de “coca cero” en el Chapare porque está destinada al narcotráfico. Nosotros podemos luchar contra el narcotráfico sin necesidad de que venga la DEA. Mi visión para el Chapare es transformarlo en una zona altamente turística y productiva. Podemos exportar banana, piña, palmito; hay un gran potencial económico allí.



Hoy, de más de 7 millones de bolivianos en edad de trabajar, sólo un millón tiene empleo formal. El resto se gana la vida como puede. Por eso vamos a apoyar a los emprendedores con capital semilla, ayudarlos a exportar y fortalecer así no solo su economía, sino la del país.

Cochabamba ha sido una ciudad universitaria que atraía estudiantes del extranjero. ¿Planea recuperar esa calidad educativa y ese flujo académico?



MRV: Totalmente. La llegada de estudiantes internacionales era una fuente importante de ingresos y aportaba al PIB departamental. Venían desde Brasil y otros países porque aquí tenemos una educación altamente competitiva.



Vamos a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que vuelvan. Los bloqueos y la inseguridad han ahuyentado a muchos, pero eso va a cambiar. Además, no olvidemos que Cochabamba es una especie de “Silicon Valley” boliviano. Empresas como Jalasoft exportan software a EE. UU. y Europa. Vamos a seguir apoyando esa industria.



También impulsaremos incentivos fiscales para que las empresas contraten a jóvenes recién egresados. En seis meses, esos jóvenes son más competitivos que muchos profesionales con experiencia. No podemos permitir que terminen trabajando como taxistas o en áreas que no estudiaron.

¿Qué lugar ocupan en su agenda la institucionalidad, la independencia de poderes y la lucha contra la corrupción?



MRV: Son fundamentales temas a reformar. En Bolivia se ha perdido el respeto institucional. Cada quien hace lo que le da la gana, y eso debe cambiar.



Vamos a poner orden, a hacer cumplir la ley y la Constitución. Los bolivianos merecen vivir con seguridad: ciudadana, jurídica, económica y de inversión.



Una de nuestras estrategias clave será la digitalización del Estado. No eliminará al 100% la corrupción, pero permitirá reducirla en al menos un 80%. Hay que cortar los tentáculos de la corrupción con tecnología y transparencia.