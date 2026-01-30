La diputada Diana Romero sufre una descompesación y está en el hospital

30/01/2026
La diputada departamental del PDC y esposa del vicepresidente Edmand Lara, Diana Romero, sufrió una descompensación la mañana de este viernes mientras se desarrollaba una sesión en la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

De acuerdo a la información preliminar, Romero se sintió mal al término de las reuniones por lo que, en una primera instancia, tuvo que ser sacada al pasillo por sus colegas para que tome aire, sin embargo, poco después terminó siendo retirada de las instalaciones, según Unitel.  

En ese momento, algunas de sus colegas asambleístas la socorrieron y ayudaron para luego trasladarla a la Caja Petrolera de Salud y así pueda recibir la atención correspondiente.

Se conoce que actualmente su estado de salud es estable, sin embargo, permanece en observación y monitoreo médico.

03/02/2026
Becas, Internet, diálogo con maestros y otras promesas en 1er día de clases
Otorgar becas para 7 mil mejores estudiantes de escuelas y colegios del país, establecer acuerdos con el sector del Magisterio, llevar internet a zonas rurales...
03/02/2026
De 26.000 inhabilitados reemplazaron a 1.300; plazo vence el jueves, según TSE
De 26.000 candidatos inhabilitados  hasta el  fin de semana los partidos y agrupaciones políticas sustituyeron a 1.300 cuando el plazo vence este 5 de febrero...
Una misión de alto nivel de la Unión Europea (UE) visitará el país para reforzar el diálogo estratégico, la cooperación y la inversión.
02/02/2026
Misión de la Unión Europea llega al país para impulsar inversiones y cooperación
El diputado de Libre, Daniel Alcalá, advirtió que el Carnaval de Oruro corre el riesgo de quedarse sin espectadores debido a los altos precios de las graderías.
02/02/2026
Carnaval de Oruro "en riesgo" por altos precios de graderías, advierte diputado
El presidente Rodrigo Paz llamó a que se logre un acuerdo con el sector educativo para cambiar las normas con el objetivo de transformar la educación en el país.
02/02/2026
"Hay que cambiar las normas": Paz propone un gran acuerdo con el sector educativo
Más de 2 millones de estudiantes retornan este lunes a las aulas en todo el país, pero con nuevas normativas para profundizar la formación de los educandos, como la prohibición de usar el celular, y...
02/02/2026
Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación
Una comisión técnica de la República Popular de China, Certification...
03/02/2026 Economía
Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas
El centro de la ciudad de Cochabamba amaneció ayer bloqueado por choferes de la Federación del Transporte Libre que...
03/02/2026 Economía
Protestan por la mala calidad de la gasolina; YPFB avala el producto
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, informó ayer que enero cerró con un superávit fiscal de Bs 2.300...
03/02/2026 Economía
Enero cerró con un superávit Bs 2.300 millones por el fin de la subvención de los combustibles
Las autoridades inauguraron ayer el año escolar 2026 con un acto especial en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional...
03/02/2026 Cochabamba
Autoridades inauguran el año escolar en el Sucre, que cumple 200 años
The Strongest saldrá esta noche ante Táchira (20:30), de Venezuela, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a...
03/02/2026 Fútbol
The Strongest ante Deportivo Táchira, por el primer golpe en la Copa Libertadores
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
03/02/2026 Multideportivo
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
03/02/2026 Multideportivo
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.
02/02/2026 Fútbol
Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
28/01/2026 Ciencia
Romeo. National Geographyc vuelve a interesarse en ranas del Museo Alcide d’Orbigny
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
01/02/2026 Cultura
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria
El actor mexicano Gerardo Taracena murió el sábado 31 de enero del 2026, dejando una huella importante en el cine...
01/02/2026 Espectáculos
Muere Gerardo Taracena, famoso actor mexicano que participó en “Apocalypto” de Mel Gibson