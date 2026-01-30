La diputada Diana Romero sufre una descompesación y está en el hospital

La diputada departamental del PDC y esposa del vicepresidente Edmand Lara, Diana Romero, sufrió una descompensación la mañana de este viernes mientras se desarrollaba una sesión en la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

De acuerdo a la información preliminar, Romero se sintió mal al término de las reuniones por lo que, en una primera instancia, tuvo que ser sacada al pasillo por sus colegas para que tome aire, sin embargo, poco después terminó siendo retirada de las instalaciones, según Unitel.

En ese momento, algunas de sus colegas asambleístas la socorrieron y ayudaron para luego trasladarla a la Caja Petrolera de Salud y así pueda recibir la atención correspondiente.

Se conoce que actualmente su estado de salud es estable, sin embargo, permanece en observación y monitoreo médico.