TSJ propone su Salón de los Espejos para un diálogo entre Paz y Lara

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, planteó poner a disposición el emblemático “Salón de los Espejos” como escenario para un diálogo de reconciliación nacional entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y el vicepresidente Edmand Lara, con el objetivo de encaminar un proceso de entendimiento político al más alto nivel.

La iniciativa surge luego del llamado público realizado por Lara la tarde del viernes, en el que instó a la concertación y al acercamiento entre autoridades, en medio de un clima marcado por tensiones políticas y una coyuntura económica y social compleja.

Saucedo afirmó que el TSJ está dispuesto a facilitar este espacio de alto simbolismo institucional para promover un diálogo franco y constructivo.