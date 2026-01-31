Tuto exige al TSE definir si vale o no el principio de preclusión, tras la inhabilitación de varios candidatos

País
ERBOL
Publicado el 31/01/2026 a las 10h28
El líder de la oposición política, Jorge Tuto Quiroga, exigió este sábado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) definirse “si vale o no el principio de preclusión”, con el objetivo de otorgar certidumbre al electorado, tras la inhabilitación de varios candidatos a gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales.

La posición de Quiroga surge luego de que el TSE anulara las siglas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), decisión que derivó en la eliminación de cientos de candidaturas inscritas bajo esas organizaciones políticas, así como en alianzas con partidos y agrupaciones locales en los nueve departamentos del país.

Quiroga recordó que el actual Tribunal Supremo Electoral, emulando una decisión adoptada por el expresidente del ente electoral, Óscar Hassenteufel, convocó el pasado 16 de enero a representantes de otros órganos del Estado para la firma de un pacto destinado a garantizar las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo y a respetar el principio de preclusión.

Sin embargo, observó que, pese a ese compromiso, el TSE —tras recibir un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que confirmó que UCS y ADN debían perder su sigla por no haber alcanzado el 3% de la votación nacional— decidió anular candidaturas que ya estaban habilitadas en listas oficiales del Órgano Electoral.

Este es el caso de Juan Carlos Medrano, en Santa Cruz; Mario Cossío, en Tarija; y otros candidatos municipales en el Beni. “Aquí no hay que ser genio para darse cuenta de que, al momento de recibir la inscripción, cierto candidato ya había sido alcalde dos veces. No sé por qué han tardado tanto tiempo”, comentó.

El líder de la alianza Libre sostuvo que el TSE cometió un error, ya que, si tenía conocimiento previo de que ambos partidos habían perdido su sigla, debió excluir a los candidatos registrados desde la etapa de inscripción y no esperar un fallo del TCP, sabiendo que el resultado sería el mismo.

“Eso es burlarse del electorado”, declaró Quiroga, al manifestar que su posición no responde a conveniencias políticas o personales, sino a la coherencia con su línea de defensa de los principios democráticos y del respeto al principio de preclusión, aplicado en la elección general de 2025.

Anunció que su excandidato a la Vicepresidencia y actual candidato a gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, asumirá una posición similar en ese departamento, donde Juan Carlos Medrano fue inhabilitado. “No es cuestión de ir a ganar en mesa; hay que ganar en cancha”, dijo el expresidente Quiroga, en alusión a que las decisiones del TSE podrían favorecer a candidatos afines al Gobierno en algunas ciudades capitales.


 

