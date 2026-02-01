Lara a Paz: “A partir de hoy no te voy a nombrar”

El vicepresidente Edmand Lara se volvió a dirigir ayer al presidente Rodrigo Paz tras no recibir ninguna respuesta del primer mandatario a su llamado a superar sus diferencias por el país y a través de un video en Tiktok afirmó: “A partir de hoy no te voy a nombrar, te deseo lo mejor”.

“Ya no nombraré más tu nombre, Rodrigo. Te deseo lo mejor. Yo ya di el primer paso para resolver nuestra situación”, manifestó en sus redes sociales.

Lara hizo un llamado público al presidente Paz el pasado viernes para resolver sus conflictos. "Quiero invitarlo a dialogar, a conversar y a resolver nuestras diferencias siempre pensando en la patria, en el servicio que tenemos que dar a todos los bolivianos y la imagen que tenemos que mostrar ante el país y la comunidad internacional", señaló en el audiovisual.

A partir de entonces, sólo encontró silencio de parte del presidente y algunas declaraciones provenientes del Ejecutivo, que expresaron su desconfianza sobre el llamado del vicepresidente.

La convocatoria a Paz se lanzó cuando estaba en Panamá en el Foro Económico de la CAF. En tanto, Lara también acudió a ese país, pero para asistir a las sesiones del Parlamento Andino, donde denunció el intento de extraer hidrocarburos cerca de la Reserva de Tariquía, en Tarija.

El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría dijo: “Falta coherencia, porque mientras hace el llamado al diálogo mantiene los ataques contra las políticas gubernamentales”.

Lara comentó en su nuevo mensaje: “Por el momento, yo te dejo hacer gestión, espero no te equivoques más de lo que te has equivocado porque eres tú el que está tomando decisiones, tú estás firmando decretos”.

El vicepresidente reiteró: “La decisión la toma el presidente, yo lo invité, di el primer paso, alguien tiene que ceder, alguien tiene que dar la iniciativa y la di yo”.