Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación

Más de 2 millones de estudiantes retornan este lunes a las aulas en todo el país, pero con nuevas normativas para profundizar la formación de los educandos, como la prohibición de usar el celular, y la instrucción de incentivar la lectura, pensamiento crítico y la escritura.

Entre los cambios está la prohibición de celulares. Pese a que las autoridades en Educación reconocen que los celulares son una herramienta que fortalece el aprendizaje y el conocimiento; no está permitido el uso de celulares en los colegios. La resolución ministerial indica que queda prohibido el uso de celulares en el aula, tanto para estudiantes como para docentes.

En tanto, el Ministerio de Educación garantizó el inicio de las labores educativas ante las amenazas de protestas en 2026 por el congelamiento del aumento salarial tras una reunión con este sector a finales de enero.

“Desde el inicio de la presente gestión, el Ministerio sostuvo, de manera constante, un diálogo transparente, respetuoso y basado en la confianza con la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia y la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural”, informó esta cartera de Estado.

Anunció que las organizaciones participarán activamente de las mesas de trabajo que se instalarán en las próximas semanas para abordar temas estructurales del sistema educativo, como la revisión de la Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y la nueva currícula educativa que se aplicará en todo el país.