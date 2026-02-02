"Hay que cambiar las normas": Paz propone un gran acuerdo con el sector educativo

El presidente Rodrigo Paz llamó a que se logre un acuerdo con el sector educativo para cambiar las normas con el objetivo de transformar la educación en el país.

"Por eso es importante proponerles llegar a un gran acuerdo. Desde chicos, vi político, la ideología no da de comer, pero una buena educación sí da de comer (...) Hagamos un acuerdo con todo el sector educativo para cambiar las normas que en su momento ya la mayoría de educación priorizó, y ahí estamos para sentarnos y hablar siempre con la verdad", dijo Paz.

Paz afirmó que los recursos que llegan al país son también para invertir en educación y mencionó que los profesores son el "futuro de la patria".

"Estamos consiguiendo recursos del exterior no para malgastarlos, sino para respaldarlos; tenemos que educar de la mejor manera. Ustedes son grandes educadores, pero el sistema no funcionó, y ahora nuestros hijos dicen que ellos son el futuro de la patria. Si es cierto, pero el verdadero futuro de la patria son los profesores y profesoras, porque ellos y ellas educan al futuro".

Paz lanzó estas declaraciones en la apertura del año escolar en el municipio paceño de Copacabana, iniciando la gestión escolar.