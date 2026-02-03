Becas, Internet, diálogo con maestros y otras promesas en 1er día de clases

Otorgar becas para 7 mil mejores estudiantes de escuelas y colegios del país, establecer acuerdos con el sector del Magisterio, llevar internet a zonas rurales alejadas y acompañar el proceso educativo con tecnología, son algunas de las promesas del presidente del Estado, Rodrigo Paz y de la ministra de Educación, Beatriz García, en el acto de inauguración del año escolar, ayer en el municipio de Copacabana.

Entre Paz y la ministra García anunciaron al menos ocho compromisos para este 2026

1.- Paz propuso a los maestros a alcanzar un “gran acuerdo” para modificar las normas en educación, con el objetivo de elevar el nivel de los escolares.

El mandatario señaló que cualquier cambio en la educación será dialogado con los distintos sectores, bajo la premisa de “abordar los temas con la verdad”.

Paz repitió nuevamente que es la educación la que genera oportunidades, no la ideología. Por ello, afirmó que resulta fundamental fortalecer la formación de los escolares bolivianos, quienes deberán impulsar el país en el futuro.

2.- El presidente indicó que el gobierno gestiona recursos externos destinados a mejorar la educación y reconoció que lo ejecutado en la gestión anterior “no funcionó”.

3.- Paz anunció también su intención de conectar internet en escuelas alejadas del área rural mediante dispositivos similares a antenas.

Explicó que la antena a instalarse en unidades educativas alejadas tiene el tamaño de una hoja de papel, pero tiene la capacidad de proporcionar Wifi para la conexión a internet.

Paz recordó que Bolivia tiene un satélite que costó Bs 300 millones “pero nadie sabe dónde está y cómo funciona”. Destacó las capacidades de la “antenita” que se instalará en colegios alejados.

4.-Paz ratificó el programa de becas que promueve el Gobierno. Dijo que serán siete mil becas para los mejores alumnos, pero además se tendrán 10 mil becas para formar a los mejores estudiantes de Bolivia en Inteligencia Artificial.

5.- Al acto de Presidente en Copacabana, el el colegio Cnl.Félix Rosa Tejada,también asistió la ministra García y se comprometió a que se cumplan los 200 doscientos días de clases.

6.- García indicó que, como parte de la mejora educativa, se impulsará el uso de tecnología en las aulas y se fortalecerá la capacitación docente en contenidos.

“Es muy importante que niños y jóvenes se enfoquen en mejorar su escritura, su lectura y las matemáticas. Estas son habilidades básicas fundamentales, todo esto lo vamos a acompañar con más tecnología.

7.- Finalmente, la ministra García comprometió a mejorar los contenidos, “porque si no hay buenos contenidos y no hemos capacitado a nuestros maestros a utilizar esos contenidos, no vamos a aprovechar de la tecnología”, aseguró la ministra.