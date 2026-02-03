Davinia Fernández será candidata a concejal en lugar de Laura Rojas por Primero Santa Cruz

La exreina del Carnaval, Davinia Fernández, será candidata a concejal por la alianza Primero Santa Cruz en sustitución de Laura Rojas, quien renunció a su postulación tras ser incluida en el caso maletas, según un reporte de El Día.







La alianza que postula a Gary Añez a la alcaldía cruceña prevé hacer el anuncio oficial este miércoles, según la red Unitel. Será la primera incursión en política para Fernández, quien fue reina del Carnaval cruceño en el 2012.







Gary Añez difundió una imagen en sus redes sociales desde un estudio fotográfico donde menciona que ya hay candidata elegida, aunque no menciona el nombre. Anteriormente incluso se mencionó a Sissi Añez, hermana de Gary, como posible reemplazante de Rojas.







El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz confirmó este lunes que había aceptado la renuncia de Rojas, quien envió una carta notariada al respecto, poco antes de su traslado a Palmasola donde cumple detención preventiva por el caso maletas.







Las elecciones a la alcaldía cruceña se realizarán el próximo 22 de marzo. Hay 14 organizaciones en carrera para estos comicios, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinara quitarle la personería jurídica a Unidad Cívica Solidaridad con lo que quedó así fuera de la contienda.







El TSE dio como plazo hasta el 5 de febrero para la sustitución de los candidatos inhabilitados por incumplir requisitos. Se pueden hacer reemplazos incluso hasta tres días antes de la elección, aunque por casos especiales.



