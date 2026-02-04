Bolivia participa en conferencia de EEUU sobre el suministro de minerales críticos

Bolivia, mediante el canciller Fernando Aramayo y el ministro de Minería, Marco Calderón, participa este miércoles de la primera conferencia ministerial sobre minerales críticos, que organizó el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington.

El encuentro cuenta con la participación de más de 50 países, con los cuales Estados Unidos prende tejer relaciones en cuanto a las cadenas de abastecimiento de minerales críticos.

La conferencia se da en un contexto donde China es dominante en la producción y procesamiento de los minerales críticos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que el suministro de minerales críticos está "fuertemente concentrado en manos de un país y eso se presta, en el peor de los casos, a ser utilizado como una herramienta de influencia en la geopolítica".

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, explicó los problemas de la actual situación de suministro de minerales críticos por su volatilidad. Señaló como ejemplo, que cuando inversores apuestan por una mina de litio, de repente de inunda la demanda y los precios caen, lo cual desincentiva la inversión.

Sugirió establecer un bloque para hacer que los precios sean más predecibles y apoyar de esa manera las cadenas de suministro locales y la inversión.

Vance manifestó que la intención de EEUU es formar un bloque comercial con sus aliados. Dijo que esto generará beneficios inmediatos y durables.

"Nuestro objetivo dentro de esa zona es crear centros de producción diversos, condiciones de inversión estables y cadenas de suministro que sean inmunes al tipo de disrupciones externas de las que ya hemos hablado", indicó.