Camacho pide extinguir el caso Golpe I; la audiencia será el viernes

El tribunal sexto de sentencia anticorrupción de La Paz llevará adelante el viernes una audiencia, donde definirá si da curso a la solicitud del gobernador Luis Fernando Camacho de extinguir el caso denominado Golpe de Estado I.

La información fue proporcionada por el fiscal Walter Lora, quien indicó que la audiencia se desarrollará de manera virtual el viernes a las dos de la tarde.

Según explicó, la defensa de Camacho presentó una excepción por duración máxima del proceso penal, con la intención de que se extinga el proceso.

El fiscal indicó que, para darse curso a este pedido, el solicitante deberá comprobar que las dilaciones en el proceso judicial son atribuibles al Ministerio Público u Órgano Judicial.

Indicó que el Ministerio Público responderá en función de los argumentos que se planteen en la audiencia.

El proceso comenzó a finales de 2020 con la denuncia de la diputada Lidia Patty, quien acusó a Camacho y otras personas por derrocar a Evo Morales en 2019.